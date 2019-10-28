Дмитрия и Анастасию Тарасовых, посетивших детский дом, фолловеры обвинили в лицемерии

27 октября Тарасовы выложили в своих Инстаграмах фотографию, сделанную в Покровском детском доме, куда они приезжали, чтобы вручить подарки воспитанникам.
Вместе с друзьями, рэпером Александром Тарасовым и его супругой Марией Беловой, они пообщались с детьми, узнали, о чем те мечтают и кем хотят стать, когда вырастут.
Подписчики поддержали трогательную инициативу пары: «Такие молодцы!», «Достойно уважения. Подаете хороший пример!» — прокомментировали люди, посчитавшие поступок благородным и достойным подражания.
Нашлись и те, кому действия футболиста показались лицемерными на фоне очередного суда с бывшей женой. В этом году Дмитрий пытался урезать сумму алиментов для старшей дочери, но проиграл суд. Сейчас футболист подал повторный иск, чтобы еще раз попытаться «сэкономить» на своем собственном ребенке.
«О дочке старшей позаботься.. показушник», «Как-то не вяжутся суды с дочерью по алиментам и благотворительность», — заметили фолловеры.