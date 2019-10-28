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Дмитрия и Анастасию Тарасовых, посетивших детский дом, фолловеры обвинили в лицемерии

Супруги Тарасовы в компании T-killah и его жены Марии закупились подарками для детей-сирот и отвезли презенты в Покровский детский дом. Далеко не все оценили широкий жест футболиста, который на днях подал повторный иск против бывшей жены Оксаны Тарасовой.
T-killah, Мария Белова, Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова
T-killah, Мария Белова, Дмитрий и Анастасия Тарасовы

27 октября Тарасовы выложили в своих Инстаграмах фотографию, сделанную в Покровском детском доме, куда они приезжали, чтобы вручить подарки воспитанникам.

«Счастлив был провести день в Покровском детском доме», — подписал снимок Дмитрий Тарасов.
Покровский детский дом
Покровский детский дом

Вместе с друзьями, рэпером Александром Тарасовым и его супругой Марией Беловой, они пообщались с детьми, узнали, о чем те мечтают и кем хотят стать, когда вырастут.

Подписчики поддержали трогательную инициативу пары: «Такие молодцы!», «Достойно уважения. Подаете хороший пример!» — прокомментировали люди, посчитавшие поступок благородным и достойным подражания.

Ангелина Тарасова
Ангелина Тарасова

Нашлись и те, кому действия футболиста показались лицемерными на фоне очередного суда с бывшей женой. В этом году Дмитрий пытался урезать сумму алиментов для старшей дочери, но проиграл суд. Сейчас футболист подал повторный иск, чтобы еще раз попытаться «сэкономить» на своем собственном ребенке.

«О дочке старшей позаботься.. показушник», «Как-то не вяжутся суды с дочерью по алиментам и благотворительность», — заметили фолловеры.

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28 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Зажимаю руками слезные каналы.очень трогательно и как настояще!

  • Обязательно все снять,написать об этом и сфотографировать...Да ..

  • у него дочь живет с мамой, есть своя комната, наверное, ходит в хорошую школу и т.д., а у детей из детского дома совсем другая жизнь и сравнивать эти вещи глупо и потом, он что не может съездить к детям, если у него проблемы со своими родными, поэтому молодец и дети рады

  • Нормально.ну а чего бы заодно не сходить с текилой и машей,все равно времени свободного много.будет чего в инстаграм выложить для разнообразия

  • Пацаны на шее - просто отец года! Так и вижу, что фотограф командует: "И парнишку посади на шею, и ты Сань!" На самом деле людей не сильно он интересует, а только подбешивают его попытки казаться ну таким белым и пушистым, что наигрыш налицо.

  • Гость

    Всегда захожу на "новости" про этих людей чтобы почитать коменты. Люди, жгите еще!

    Солидарна с Вами

  • А чьи это дети?Новой жены текилы?Тоже глаза монголоидные.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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