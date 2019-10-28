Дмитрия и Анастасию Тарасовых, посетивших детский дом, фолловеры обвинили в лицемерии

Супруги Тарасовы в компании T-killah и его жены Марии закупились подарками для детей-сирот и отвезли презенты в Покровский детский дом. Далеко не все оценили широкий жест футболиста, который на днях подал повторный иск против бывшей жены Оксаны Тарасовой

T-killah, Мария Белова, Дмитрий и Анастасия Тарасовы

27 октября Тарасовы выложили в своих Инстаграмах фотографию, сделанную в Покровском детском доме, куда они приезжали, чтобы вручить подарки воспитанникам.

«Счастлив был провести день в Покровском детском доме», — подписал снимок Дмитрий Тарасов.

Покровский детский дом

Вместе с друзьями, рэпером Александром Тарасовым и его супругой Марией Беловой, они пообщались с детьми, узнали, о чем те мечтают и кем хотят стать, когда вырастут.

Подписчики поддержали трогательную инициативу пары: «Такие молодцы!», «Достойно уважения. Подаете хороший пример!» — прокомментировали люди, посчитавшие поступок благородным и достойным подражания.

Ангелина Тарасова

Нашлись и те, кому действия футболиста показались лицемерными на фоне очередного суда с бывшей женой. В этом году Дмитрий пытался урезать сумму алиментов для старшей дочери, но проиграл суд. Сейчас футболист подал повторный иск, чтобы еще раз попытаться «сэкономить» на своем собственном ребенке.

1 2 3 ... 10 Дмитрий Тарасов вместе с супругой съездили в детский дом

«О дочке старшей позаботься.. показушник», «Как-то не вяжутся суды с дочерью по алиментам и благотворительность», — заметили фолловеры.