Мария Вебер вышла в свет с 13-летним сыном, которого родила от экс-бойфренда Юлии Волковой

В середине 2000-х вся страна следила за напряженными отношениями участницы группы «Тутси» Марии Вебер и сына крупного московского бизнесмена Парвиза Ясинова.
Вскоре после рождения сына Оскара Мария осталась одна — молодой человек отдал предпочтение «татушке».
Долгие годы Вебер молчала о своей любовной драме и лишь недавно заявила, что не жалеет о таком некрасивом расставании с сыном олигарха. Кстати, вскоре Парвиз бросил и Юлию, которая тоже родила ему сына.
Вебер вообще не любит афишировать подробности из жизни своей семьи. Так, Мария лишь недавно представила 13-летнего Оскара публике. 29 октября мать и сын появились вместе на премьере мультфильма «Семейка Аддамс» в Москве.
Напомним, в 2016-м Вебер вышла замуж за генерального директора холдинга «Русская медиагруппа» Сергея Бунина. Знаменитости тайно развелись в прошлом году, до сих пор умалчивая о причинах расставания.