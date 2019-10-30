Мария Вебер вышла в свет с 13-летним сыном, которого родила от экс-бойфренда Юлии Волковой

Много лет назад Мария Вебер осталась одна с ребенком на руках из-за неверности состоятельного жениха. С недавних пор певица начала брать подросшего сына с собой на мероприятия.

Мария Вебер и Парвиз Ясинов

В середине 2000-х вся страна следила за напряженными отношениями участницы группы «Тутси» Марии Вебер и сына крупного московского бизнесмена Парвиза Ясинова.

Влюбленные ждали ребенка и собирались пожениться, когда на Парвиза стала обращать внимание Юлия Волкова.

Вскоре после рождения сына Оскара Мария осталась одна — молодой человек отдал предпочтение «татушке».

Парвиз Ясинов и Юлия Волкова

Долгие годы Вебер молчала о своей любовной драме и лишь недавно заявила, что не жалеет о таком некрасивом расставании с сыном олигарха. Кстати, вскоре Парвиз бросил и Юлию, которая тоже родила ему сына.

До сих пор остается неизвестным, общается ли Ясинов со старшим наследником.

Вебер вообще не любит афишировать подробности из жизни своей семьи. Так, Мария лишь недавно представила 13-летнего Оскара публике. 29 октября мать и сын появились вместе на премьере мультфильма «Семейка Аддамс» в Москве.

Напомним, в 2016-м Вебер вышла замуж за генерального директора холдинга «Русская медиагруппа» Сергея Бунина. Знаменитости тайно развелись в прошлом году, до сих пор умалчивая о причинах расставания.