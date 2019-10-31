Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ксению Собчак напрямую спросили о беременности, но она дала резкий ответ

В Сети постоянно обсуждают возможную беременность Ксении Собчак. Медиадива никогда не опровергает подобные слухи, чем еще сильнее запутывает поклонников. 
Ксения Собчак
Ксения Собчак

Несмотря на активную профессиональную деятельность Ксении Собчак, больше всего общественность интересует личная жизнь журналистки. Из года в год в Сети ходят слухи о том, что звезда ждет еще одного ребенка. 

Ксения любит вещи свободного кроя, что еще сильнее подогревает интерес поклонников. 

Особенно много о беременности Собчак стали говорить после ее скорой свадьбы с Константином Богомоловым. Теперь при каждом выходе медиадивы в свет все пытаются разглядеть наличие у нее округлившегося живота. 

Ксения Собчак
 

На днях Ксения снова появилась на публике в наряде, вызвавшем много вопросов. Звезда появилась на презентации нового реалити-шоу про семью Яны Рудковской. 

Журналисты не выдержали и спросили знаменитость, кого она ждет: мальчика или девочку. 

«Я не комментирую эту тему», — резко осадила всех корреспондентов Собчак, как передает издание «7 Дней»

Напомним, первую беременность Ксении удавалось скрывать вплоть до последних месяцев. Вполне возможно, что когда медиадива решит снова стать матерью, она долго не будет афишировать это событие. 

Перейти к обсуждению


31 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @xenia_sobchak/Instagram
Теги

Ксения Собчак

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.