Ксению Собчак напрямую спросили о беременности, но она дала резкий ответ

В Сети постоянно обсуждают возможную беременность Ксении Собчак. Медиадива никогда не опровергает подобные слухи, чем еще сильнее запутывает поклонников.

Ксения Собчак

Несмотря на активную профессиональную деятельность Ксении Собчак, больше всего общественность интересует личная жизнь журналистки. Из года в год в Сети ходят слухи о том, что звезда ждет еще одного ребенка.

Ксения любит вещи свободного кроя, что еще сильнее подогревает интерес поклонников.

Особенно много о беременности Собчак стали говорить после ее скорой свадьбы с Константином Богомоловым. Теперь при каждом выходе медиадивы в свет все пытаются разглядеть наличие у нее округлившегося живота.

На днях Ксения снова появилась на публике в наряде, вызвавшем много вопросов. Звезда появилась на презентации нового реалити-шоу про семью Яны Рудковской.

Журналисты не выдержали и спросили знаменитость, кого она ждет: мальчика или девочку.

«Я не комментирую эту тему», — резко осадила всех корреспондентов Собчак, как передает издание «7 Дней».

1 2 3 ... 10 Публика давно уверена, что Ксения Собчак ждет ребенка

Напомним, первую беременность Ксении удавалось скрывать вплоть до последних месяцев. Вполне возможно, что когда медиадива решит снова стать матерью, она долго не будет афишировать это событие.