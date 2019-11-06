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На вечеринке в ЗОЖ-ресторане в честь дня рождения Собчак Богомолов назвал ее «прекрасным верблюдом»

В этом году день рождения светской львицы прошел на удивление спокойно. В соцсети появилось лишь трогательное поздравление сына и весьма неожиданный тост нынешнего супруга.
Ксения Собчак

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 38 лет. В этот день она не стала отменять рабочие планы и вечерние мероприятие — именинница посетила благотворительный ужин фонда «Друзья». А когда же праздничная вечеринка с многочисленными гостями, кучей подарков и огромным количеством букетов? Все было, но в упрощенном и очень душевном формате. После светского раута Ксения в компании супруга Константина отправилась в ресторан, где ее ждали друзья. В Инстаграме Собчак выложила несколько видео, на которых она произносит тост. 

«Не надо быть верблюдом, из которого я сделаю арабского скакуна. Нет, ты прекрасный верблюд, у тебя два шикарных горба, иногда ты плюешься, но ничего страшного, ты все равно прекрасна», — пересказала Ксения гостям поздравление своего мужа.

Константин Богомолов, чьи слова цитировала Собчак, не дал ей закончить тост. Влюбленный супруг подошел к имениннице и крепко ее обнял.

Светская львица отметила день рождения в узком кругу в ЗОЖ-ресторане при магазине своей подруги Ольги Карпуть KM20. Наряд виновницы торжества полностью соответствовал скромной вечеринке — длинное закрытое платье телесного оттенка с черным геометрическим узором. 

Перед тем, как появиться на вечеринке, Ксения опубликовала забавное видео со своим стилистом. Собчак пошутила, что «выглядит вполне прилично в свои 46», на что наивный мастер удивленно воскликнул: «Да ладно!?»

Вечер имени Ксении Собчак прошел в спокойной, даже, можно сказать, семейной обстановке. Как пела Cream Soda, «никаких больше вечеринок».

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06 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Ксения Собчак

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какой Богомол старый.

  • Так она беременная на самом деле?

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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