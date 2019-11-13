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45-летняя Натали прокомментировала слухи о четвертой беременности, выложив фото в купальнике

На днях фотографии певицы Натали произвели в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Некоторые поклонники предположили, что артистка готовится вновь стать матерью. На следующий день Натали решила расставить точки над i.
Натали

12 ноября Натали опубликовала в Инстаграме снимки с 9-летним сыном Анатолием, который растет настоящей копией своей звездной мамы. Некоторым показалось, что певица находится в интересном положении из-за ракурса на фотографии и облегающего твидового звезды. 

Натали

Сначала артистка никак не комментировала домыслы преданных поклонников и вездесущих журналистов. Однако на следующий день Натали все же решила прояснить ситуацию. Она разместила эффектный кадр в белом купальнике с узором из пионов. Между прочим, автором снимка стал ее сын! Правда, 9-летний Анатолий так и не понял, зачем ему понадобилось перед занятиями в школе экстренно фотографировать маму в пляжном образе в начале ноября.

Натали

Натали в свою очередь обратилась к подписчикам:

«Не беременна. Может, и рада была бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику... (после предыдущего фото в костюмчике всюду написали про беременность). Но осторожнее. А то и “накаркать” можно».

Фолловеры в комментариях восхитились стройной фигурой 45-летней певицы. «Вот народ, а у вас же трое детей! Ну не можете же вы быть совсем плоской!  Чуток же допускается. И уж тем более вы выглядите суперски в любом случае», «Очень идеальный и сексуальный животик», «Вы как всегда очаровательны и прекрасны», — написали поклонники Натали.

Добавим, что Натали более двадцати лет счастлива в браке с Александром Рудиным. Семейная пара воспитывает троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.

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13 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @natali_star74/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Певица Натали

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • После троих детей можно быть плоской. Какую-то глупость написали поклонники. Все люди разные, эластичность кожи тоже, к чему всех под одну гребенку причесывать? Натали удивила, я считала ее разумной женщиной. Нафига это фото? тем более в век фотошопа бесполезно считать фото доказательством.

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