45-летняя Натали прокомментировала слухи о четвертой беременности, выложив фото в купальнике

На днях фотографии певицы Натали произвели в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Некоторые поклонники предположили, что артистка готовится вновь стать матерью. На следующий день Натали решила расставить точки над i.

12 ноября Натали опубликовала в Инстаграме снимки с 9-летним сыном Анатолием, который растет настоящей копией своей звездной мамы. Некоторым показалось, что певица находится в интересном положении из-за ракурса на фотографии и облегающего твидового звезды.

Сначала артистка никак не комментировала домыслы преданных поклонников и вездесущих журналистов. Однако на следующий день Натали все же решила прояснить ситуацию. Она разместила эффектный кадр в белом купальнике с узором из пионов. Между прочим, автором снимка стал ее сын! Правда, 9-летний Анатолий так и не понял, зачем ему понадобилось перед занятиями в школе экстренно фотографировать маму в пляжном образе в начале ноября.

Натали в свою очередь обратилась к подписчикам:

«Не беременна. Может, и рада была бы, но пока нет. Спасибо за трепетное отношение к моему животику... (после предыдущего фото в костюмчике всюду написали про беременность). Но осторожнее. А то и “накаркать” можно».

Фолловеры в комментариях восхитились стройной фигурой 45-летней певицы. «Вот народ, а у вас же трое детей! Ну не можете же вы быть совсем плоской! Чуток же допускается. И уж тем более вы выглядите суперски в любом случае», «Очень идеальный и сексуальный животик», «Вы как всегда очаровательны и прекрасны», — написали поклонники Натали.

Добавим, что Натали более двадцати лет счастлива в браке с Александром Рудиным. Семейная пара воспитывает троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.