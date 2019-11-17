Кети Топурия решила защитить свое счастье с новым возлюбленным от хейтерских атак

Не так давно Кети Топурия раскрыла общественности своего нового избранника. 17 ноября она разместила первое совместное селфи с ним, но, видимо, восприняла слова «счастье любит тишину» слишком буквально, потому что... отключила комментарии.

17 ноября Кети Топурия порадовала своих фолловеров новым постом. Чаще всего в Инстаграме певицы появляются ее селфи, иногда в кадре рядом с артисткой мелькает ее очаровательная кудрявая дочь Оливия. Совсем недавно Кети опубликовала снимок со своим возлюбленным, но и то показала лишь часть его лица. И вот, этот день настал.

Кети разместила совместное селфи со своим бойфрендом — бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым. На фотографии и Кети, и ее избранник выглядели очень радостными и умиротворенными. По лицу певицы можно было догадаться, что она действительно влюблена.

Правда, радость фолловеров Топурии, которые наверняка хотели выразить свой восторг новыми отношениями певицы, омрачало одно обстоятельство. Кети ограничила комментарии к посту, так что пользователям Сети оставалось лишь молча лайкать милый снимок.

Поклонники Кети предположили, что таким образом она хотела защитить себя и своего возлюбленного от возможного негатива со стороны хейтеров. Некоторые критикуют Льва Деньгова за то, что он оставил супругу, когда их общая дочь начала угасать. Возможно, сейчас Топурия просто не желает видеть никаких гневных комментариев в своем Инстаграме.

Добавим, что с 2013 по 2017-й Кети была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, от которого родила дочку Оливию. В 2017-2018-м певицу связывали романтические отношения с рэпером Гуфом. Даже после расставания они пытались воссоединиться, но ничем хорошим это не закончилось. Кети смогла перевернуть эту страницу своей жизни и устремиться вперед.