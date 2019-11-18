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«Мы все молчим из-за Платона»: Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев не к добру упомянул имя Леры Кудрявцевой в одном из комментариев. Телеведущая неплохо проехалась по своему коллеге, заинтриговав при этом весь Рунет.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева

На прошлой неделе общественность взбудоражила новость о том, что 36-летний Дмитрий Шепелев женится на своей возлюбленной, 36-летней Екатерине Тулуповой. Телеведущий, который обычно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, все же решил хоть что-то прокомментировать и выложил в Инстаграм фото, на котором целует свою избранницу в щеку

«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», — подписал фото Шепелев. 

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Многие поддержали Дмитрия и порадовались за него, однако кто-то все же усомнился в искренности чувств Шепелева и Тулуповой. А одна подписчица даже отметила, что всегда считала телеведущего представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Дмитрий не растерялся и ответил девушке: «Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла». Шепелев, конечно, имел в виду Леру Кудрявцеву, ведущую шоу «Секрет на миллион». Ее уже давно обвиняют в том, что роман с Сергеем Лазаревым, который длился почти шесть лет, был постановочным.

Дмитрий Шепелев, Жанна Фриске
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Кудрявцева нашла, что ответить нерадивому телеведущему. «Сегодня три новости узнала: что ты есть в Инстаграме, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — возмутилась Кудрявцева в инстаграм-историях. 

Напомним, гражданская супруга Дмитрия Шепелева, певица Жанна Фриске, скончалась в 2015 году после тяжелой и продолжительной борьбы с глиобластомой (агрессивная форма рака мозга). Телеведущий стал отцом-одиночкой для сына Платона.

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18 ноября 2019
Текст Анна Балоян
Фото @leratv, @dmitryshepelev/Instagram
Теги

Лера Кудрявцева, Дмитрий Шепелев

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну откровенно некрасивый поступок, как бы там ни было на самом деле.

  • Давай Дима, пили сук на котором сидишь, пусть все заговорят уже

  • не зря я до сих пор держусь своего мнения о Шепелеве

  • Даже если все было так, зачем он вообще Леру упомянул? Некрасиво как-то. Была лучшего мнения о нем.

  • А что он такого сказал, правду, только правду))

  • у нее склероз?Когда это Лера молчала. Вот это новость. Она его вместе с семейкой Фри 3 года на своих передачах грязью поливала, что забыла уже.У нее папаша Фри поселился на ее передачах, а "Секрете на миллион" она ему поддакивала (папаше), хотя сама говорила, что ее рядом не было один раз позвонила, не дозвонилась и все. А про Леру и Лазарева не секрет.

  • Да все нормальные люди все давно понимают и про "роман" Леры с Лазаревым, и про Шепелева.

  • Гость

    не зря я до сих пор держусь своего мнения о Шепелеве

    какое? деньги спела маманя и это доказано. Хотя говорили на Дмитрия. Леры рядом во время болезни не было, она и сама это не отрицает. Что она может рассказать, только выдумать. Лучше бы о себе рассказала, а то боится. Разин о ней много рассказывал. Она начала эту история поливая его годами грязью.

  • Гость

    Ну откровенно некрасивый поступок, как бы там ни было на самом деле.

    он просто сказал Лера, без фамилий. И если бы она не начала истерику то ничего бы не было. Глупая она. Сама спалилась и сама разогнала волну хайпа. Вот Лазарев молчит, он умнее.

  • Оба хороши. Он в общем правду написал, а она непонятно что. Ну говори Б тогда уже.

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