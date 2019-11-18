«Мы все молчим из-за Платона»: Лера Кудрявцева обрушилась с критикой на Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев не к добру упомянул имя Леры Кудрявцевой в одном из комментариев. Телеведущая неплохо проехалась по своему коллеге, заинтриговав при этом весь Рунет.

Лера Кудрявцева

На прошлой неделе общественность взбудоражила новость о том, что 36-летний Дмитрий Шепелев женится на своей возлюбленной, 36-летней Екатерине Тулуповой. Телеведущий, который обычно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, все же решил хоть что-то прокомментировать и выложил в Инстаграм фото, на котором целует свою избранницу в щеку.

«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья», — подписал фото Шепелев.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Многие поддержали Дмитрия и порадовались за него, однако кто-то все же усомнился в искренности чувств Шепелева и Тулуповой. А одна подписчица даже отметила, что всегда считала телеведущего представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Дмитрий не растерялся и ответил девушке: «Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла». Шепелев, конечно, имел в виду Леру Кудрявцеву, ведущую шоу «Секрет на миллион». Ее уже давно обвиняют в том, что роман с Сергеем Лазаревым, который длился почти шесть лет, был постановочным.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Кудрявцева нашла, что ответить нерадивому телеведущему. «Сегодня три новости узнала: что ты есть в Инстаграме, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — возмутилась Кудрявцева в инстаграм-историях.

Напомним, гражданская супруга Дмитрия Шепелева, певица Жанна Фриске, скончалась в 2015 году после тяжелой и продолжительной борьбы с глиобластомой (агрессивная форма рака мозга). Телеведущий стал отцом-одиночкой для сына Платона.