Как Наталья Водянова победила в себе страсть к сладким булкам

Оказывается, супермодель Наталья Водянова иногда не может отказать себе в мучных изделиях. Раньше она и вовсе каждый день баловала себя сладкими булочками, но смогла справиться со своей «зависимостью». Правда, для этого ей понадобился не месяц и даже не год...

На днях Наталья Водянова опубликовала новый снимок в своем Инстаграме. Модель предстала на фото без макияжа. Она улыбалась и держала в руке слоеную булочку с шоколадом. Всем известно, что во Франции в фаворе круассаны и багеты, поэтому другую выпечку редко ассоциируют с этой страной. А ведь в известной песне Джо Дассена Le Petit Pain au chocolat именно булочка с шоколадом свела двух влюбленных.

Оказалось, что Наталья также обожает это популярное у французов лакомство. И по возвращении в Париж она просто не смогла не побаловать себя сладким десертом.

В комментариях подписчики восхитились уютной атмосферой домашнего снимка. Им особенно понравилась висевшая на стене картина Бернарда Бюффе с раскрывшей крылья бабочкой.

Некоторым поклонникам Натальи стало любопытно: как часто модель может позволить себе такое калорийное лакомство? Водянова охотно ответила страждущим:

«Раз, два в неделю, больше не хочется, но когда я переехала во Францию, то два года ела эту булочку каждый день, не могла остановиться».

Правда, Наталья хотела избавиться от своей привычки. Поэтому она решила поступить наоборот: не отказываться от выпечки, а позволять ее себе, пока не пресытится окончательно.

«Нужно было вывести из организма это помешательство, чтобы не думать о ней. И вот в один прекрасный день я проснулась и поняла, что смотреть на нее не могу. Это был супер счастливый день. Я победила ее!»

Напомним, что Наталья Водянова живет во Франции со своим возлюбленным Антуаном Арно и пятью детьми. Недавно модель вместе с 17-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором путешествовали по России.