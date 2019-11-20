Как Наталья Водянова победила в себе страсть к сладким булкам

На днях Наталья Водянова опубликовала новый снимок в своем Инстаграме. Модель предстала на фото без макияжа. Она улыбалась и держала в руке слоеную булочку с шоколадом. Всем известно, что во Франции в фаворе круассаны и багеты, поэтому другую выпечку редко ассоциируют с этой страной. А ведь в известной песне Джо Дассена Le Petit Pain au chocolat именно булочка с шоколадом свела двух влюбленных.
Оказалось, что Наталья также обожает это популярное у французов лакомство. И по возвращении в Париж она просто не смогла не побаловать себя сладким десертом.
В комментариях подписчики восхитились уютной атмосферой домашнего снимка. Им особенно понравилась висевшая на стене картина Бернарда Бюффе с раскрывшей крылья бабочкой.
Некоторым поклонникам Натальи стало любопытно: как часто модель может позволить себе такое калорийное лакомство? Водянова охотно ответила страждущим:
Правда, Наталья хотела избавиться от своей привычки. Поэтому она решила поступить наоборот: не отказываться от выпечки, а позволять ее себе, пока не пресытится окончательно.
Напомним, что Наталья Водянова живет во Франции со своим возлюбленным Антуаном Арно и пятью детьми. Недавно модель вместе с 17-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором путешествовали по России.