«Наконец-то счастлива в любви»: экс-супруга Григорьева-Апполонова призналась в чувствах к молодому бойфренду

Мария Григорьева-Апполонова после развода с «рыжим из Иванушек» перестала скрывать свои отношения с 28-летним баскетболистом. На днях она публично рассказала о своих чувствах. Да еще и сделала это в необычной форме.

2 сентября стало известно о разводе Андрея Григорьева-Апполонова с супругой Марией. Несколько месяцев певец пытался спасти брак, но его усилия не увенчались успехом. В Сети появились слухи о том, что Мария ушла от мужа к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.

Позднее экс-супруга Григорьева-Апполонова перестала скрывать свои отношения. В Инстаграме ее молодого возлюбленного все чаще и чаще начали появляться совместные снимки.

28 ноября Григорьева-Апполонова разместила новый пост в Инстаграме. Она выложила кадр из новой фотосессии, на котором предстала в облегающем изумрудно-зеленом платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. В подписи к снимку Мария оставила стихотворение, которое недвусмысленным образом намекнуло на состояние души экс-супруги «рыжего из Иванушек».

Произведение заканчивалось следующими строчками, которые, как показалось фолловерам, были адресованы именно новому возлюбленному Марии:

«Не хочется сбежать или расстаться.

Ты наконец-то счастлива в любви».

В комментариях фолловеры восхитились роскошным образом Марии и пожелали ей всего наилучшего с ее избранником. Впрочем, одна из подписчиц поинтересовалась: «А с мужчиной, от которого родила двоих деток, была не счастлива?». Правда, на этот вопрос Григорьева-Апполонова не ответила.

Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов и Мария были вместе с 2002 года. В 2003-м звезды стали родителями сына Ивана, а в 2008-м — Артемия.