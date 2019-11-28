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«Наконец-то счастлива в любви»: экс-супруга Григорьева-Апполонова призналась в чувствах к молодому бойфренду

Мария Григорьева-Апполонова после развода с «рыжим из Иванушек» перестала скрывать свои отношения с 28-летним баскетболистом. На днях она публично рассказала о своих чувствах. Да еще и сделала это в необычной форме.
Мария Григорьева-Апполонова

2 сентября стало известно о разводе Андрея Григорьева-Апполонова с супругой Марией. Несколько месяцев певец пытался спасти брак, но его усилия не увенчались успехом. В Сети появились слухи о том, что Мария ушла от мужа к 28-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.

Андрей Зубков, Мария Григорьева-Апполонова

Позднее экс-супруга Григорьева-Апполонова перестала скрывать свои отношения. В Инстаграме ее молодого возлюбленного все чаще и чаще начали появляться совместные снимки.

28 ноября Григорьева-Апполонова разместила новый пост в Инстаграме. Она выложила кадр из новой фотосессии, на котором предстала в облегающем изумрудно-зеленом платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. В подписи к снимку Мария оставила стихотворение, которое недвусмысленным образом намекнуло на состояние души экс-супруги «рыжего из Иванушек».

Мария Григорьева-Апполонова

Произведение заканчивалось следующими строчками, которые, как показалось фолловерам, были адресованы именно новому возлюбленному Марии:

«Не хочется сбежать или расстаться.
Ты наконец-то счастлива в любви».

В комментариях фолловеры восхитились роскошным образом Марии и пожелали ей всего наилучшего с ее избранником. Впрочем, одна из подписчиц поинтересовалась: «А с мужчиной, от которого родила двоих деток, была не счастлива?». Правда, на этот вопрос Григорьева-Апполонова не ответила. 

Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов и Мария были вместе с 2002 года. В 2003-м звезды стали родителями сына Ивана, а в 2008-м — Артемия.

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28 ноября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @masha.g.a, @kategeller_ph, @k1x1k, @apollonov_ag/Instagram, Persona Stars, Олег Бухарев/ТАСС

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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