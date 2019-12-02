Евгений Алдонин показал, как его дочь Вера отпраздновала 13-летие в кругу семьи и друзей

В последнее время в семье Евгения Алдонина что ни день, то новый праздник! В минувшие выходные футболист вместе с близкими отметил день рождения старшей дочери Веры.

Евгений Алдонин с дочерью Верой

23 ноября Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. У футболиста родилась дочь по имени Анжелика.



Не успел мужчина освоиться в новом статусе, как в его семье произошло новое событие — старшая дочь футболиста Вера отметила день рождения.

1 декабря наследнице Алдонина и Юлии Началовой исполнилось 13 лет.

Праздник Веры было решено отмечать дома, в кругу семьи. Кроме того, на него были приглашены многочисленные друзья девушки.

В конце вечера Алдонин опубликовал несколько теплых кадров с торжества. «Сегодня старшенькой 13! Верочка, мы тебя очень любим!» — подписал снимки счастливый отец.

На фото Вера выглядит очень счастливой.

Кажется, появление маленькой сестры помогло девушке немного отвлечься от проблем, связанных со смертью матери. Вера проводит много времени с новой семьей отца и помогает нянчиться с малышкой.

1 2 3 ... 10 В минувшее воскресенье Вере Алдониной исполнилось 13 лет

Судя по снимкам, Алдониной подарили целую гору подарков — украшения, одежду и косметику. Что же, девочка подросла, теперь у нее новые, более взрослые интересы.