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Евгений Алдонин показал, как его дочь Вера отпраздновала 13-летие в кругу семьи и друзей

В последнее время в семье Евгения Алдонина что ни день, то новый праздник! В минувшие выходные футболист вместе с близкими отметил день рождения старшей дочери Веры.
Евгений Алдонин
Евгений Алдонин с дочерью Верой

23 ноября Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. У футболиста родилась дочь по имени Анжелика. 

Не успел мужчина освоиться в новом статусе, как в его семье произошло новое событие — старшая дочь футболиста Вера отметила день рождения. 

1 декабря наследнице Алдонина и Юлии Началовой исполнилось 13 лет. 

Праздник Веры было решено отмечать дома, в кругу семьи. Кроме того, на него были приглашены многочисленные друзья девушки. 

В конце вечера Алдонин опубликовал несколько теплых кадров с торжества. «Сегодня старшенькой 13! Верочка, мы тебя очень любим!» — подписал снимки счастливый отец. 

На фото Вера выглядит очень счастливой. 

Кажется, появление маленькой сестры помогло девушке немного отвлечься от проблем, связанных со смертью матери. Вера проводит много времени с новой семьей отца и помогает нянчиться с малышкой

Судя по снимкам, Алдониной подарили целую гору подарков — украшения, одежду и косметику. Что же, девочка подросла, теперь у нее новые, более взрослые интересы. 

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02 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @evgeny_aldonin, @julianachalova/Instagram
Теги

Евгений Алдонин, Юлия Началова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вот пример чудесной семьи, где отец и его жена - настоящие люди, любящие и щедрые. В отличие от...

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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