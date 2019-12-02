Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов

Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что Константин Богомолов не смог найти общий язык с Людмилой Нарусовой, поэтому супруги живут отдельно. 1 декабря мама Ксении Собчак поделилась подробностями на эту тему.
Людмила Нарусова, Ксения Собчак

Сейчас Ксения Собчак занята строительством загородного дома, который находится рядом с таунхаусом, где знаменитость живет с мамой и сыном. Нарусова рассказала, что работы идут полным ходом. Людмила уверена, что дочь выделит для нее комнату в новом жилище, «а может, и не одну». 

Мама Собчак не стала отрицать, что Константин Богомолов сейчас живет на съемной квартире. Причиной вынужденного гостевого брака Нарусова назвала небольшую площадь таунхауса. По словам Людмилы, 300 квадратных метров — мало для троих человек и няни с ребенком, к которому постоянно ездят учителя.

Платон Виторган, Ксения Собчак

На вопрос корреспондента программы «Ты не поверишь!», насколько тесно Нарусова общается с зятем, Людмила уклончиво ответила, что недавно была на премьере его спектакля, а видится с ним в основном на семейных праздниках.

  • Ксения Собчак, Константин Богомолов
    1 2 3 ...9
    Ксения Собчак и Константин Богомолов практикуют, как говорят, гостевой брак
    Смотреть галерею

Мама Собчак сказала, что считает Максима Виторгана замечательным отцом. Нарусова шутливо отметила, что у внука «неплохие гены».

Перейти к обсуждению 5


02 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @xenia_sobchak/Instagram
Теги

Людмила Нарусова, Ксения Собчак

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • А, так это таунхаус на 300 метров и там, видно, две квартиры, одна Нарусовой, другая Собчак с сыном.... А писали-то - загородный дом, и у Нарусовой тоже дом, на соседнем участке. А это таунхаус всего навсего..... Ну конечно, великий режиссер несколько разочарован, да и теща его не полюбила, да и вообще одному лучше, дите чужое творить не мешает. Понятное дело. Не, конечно, для нас, простых людей, это дофига места, но они-то не простые, элита.... творческая интеллигенция, политики.... куда такие маленькие помещения, никакая любовь это не выдержит. Ржу, извините )

  • 300 квадратов -это 5 моих квартир,мало им...

  • бедняжки, 300 кв.м. им мало

  • как же вас жалко господа нищие. только 300 квадратов((( грусть тоска конечно. вы шкафом комнату перегородите и будет мосто для Богомолова . очень вам сочувствую, от чистого сердца.

  • значит свадьба фейком была

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.