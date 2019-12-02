Мать Ксении Собчак объяснила, почему с ними не живет Константин Богомолов

Сейчас Ксения Собчак занята строительством загородного дома, который находится рядом с таунхаусом, где знаменитость живет с мамой и сыном. Нарусова рассказала, что работы идут полным ходом. Людмила уверена, что дочь выделит для нее комнату в новом жилище, «а может, и не одну».

Мама Собчак не стала отрицать, что Константин Богомолов сейчас живет на съемной квартире. Причиной вынужденного гостевого брака Нарусова назвала небольшую площадь таунхауса. По словам Людмилы, 300 квадратных метров — мало для троих человек и няни с ребенком, к которому постоянно ездят учителя.

На вопрос корреспондента программы «Ты не поверишь!», насколько тесно Нарусова общается с зятем, Людмила уклончиво ответила, что недавно была на премьере его спектакля, а видится с ним в основном на семейных праздниках.

1 2 3 ... 9 Ксения Собчак и Константин Богомолов практикуют, как говорят, гостевой брак

Мама Собчак сказала, что считает Максима Виторгана замечательным отцом. Нарусова шутливо отметила, что у внука «неплохие гены».