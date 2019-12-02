Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

После новостей об угрозах Оксана Воеводина появилась на публике, посетив бизнес-форум

Сегодня во всех СМИ появилась шокирующая новость: 6-месячному Леону грозит опасность. Интересно, но после того, как Воеводина написала заявление в полицию, в ее Инстаграме появилось фото... с бизнес-форума.
Оксана Воеводина

Недавно стало известно, что Оксане Воеводиной и ее маленькому сыну поступают реальные угрозы в связи с ее иском об алиментах. Испуганная знаменитость обратилась с заявлением в полицию. 

Оксана Воеводина

Правда, совсем уж прятаться и ставить жизнь на паузу победительница конкурса красоты не собирается. На днях Оксана, примерив деловой образ, отправилась на бизнес-форум Avanti, откуда выложила фото у пресс-вола.

В Сети тут же принялись гадать, находится ли в безопасности сын Воеводиной. Полагаем, что да, ведь ради этого модели пришлось сменить место жительства. К тому же она недавно рассказывала, что теперь обеспечивает себя и ребенка самостоятельно.

Перейти к обсуждению


02 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @rihanapetra/Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.