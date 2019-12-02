После новостей об угрозах Оксана Воеводина появилась на публике, посетив бизнес-форум

Сегодня во всех СМИ появилась шокирующая новость: 6-месячному Леону грозит опасность . Интересно, но после того, как Воеводина написала заявление в полицию, в ее Инстаграме появилось фото... с бизнес-форума.

Недавно стало известно, что Оксане Воеводиной и ее маленькому сыну поступают реальные угрозы в связи с ее иском об алиментах. Испуганная знаменитость обратилась с заявлением в полицию.

Правда, совсем уж прятаться и ставить жизнь на паузу победительница конкурса красоты не собирается. На днях Оксана, примерив деловой образ, отправилась на бизнес-форум Avanti, откуда выложила фото у пресс-вола.

1 2 3 ... 10 Оксане Воеводиной и ее сыну угрожали расправой

В Сети тут же принялись гадать, находится ли в безопасности сын Воеводиной. Полагаем, что да, ведь ради этого модели пришлось сменить место жительства. К тому же она недавно рассказывала, что теперь обеспечивает себя и ребенка самостоятельно.