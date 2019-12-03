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«Кейт пытается исправить ситуацию, но у нее не получается»: Маркл и Миддлтон так и не наладили отношения

Кажется, с каждым днем отношения в британской королевской семье становятся все напряженнее. И некоторые конфликты стоят так же остро, как и год или два назад. Мы говорим о связи «заклятых невесток» Кейт Миддлтон и Меган Маркл. 
Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Уильям, Принц Гарри
Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри и Меган Маркл

Ни для кого не секрет, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл никак не могут подружиться. После скорой свадьбы Меган и Гарри СМИ стали чуть ли не ежедневно сообщать о проблемах в отношениях герцогинь. 

Ходили слухи, что причиной недопонимания служит тяжелый характер Маркл — неспроста ведь от нее регулярно уходят слуги

Также инсайдеры докладывали, что на самом деле Кейт сильно завидует новой родственнице — как минимум ее умению держаться на сцене, позволяющему превратить любой выход в настоящий фурор. 

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
 

На фоне разлада женщин ухудшаются отношения и братьев-принцев. Миддлтон неприятно наблюдать за ссорами мужа и Гарри, которого она считает своим братом. Именно поэтому, несмотря на недопонимания, Кейт решила взять ситуацию в свои руки и попробовать еще раз подружиться с Меган. 

К сожалению, попытка королевской особы не возымела успеха.

«Кейт делает все возможное, чтобы помочь Меган пережить травлю в СМИ и наладить отношения с ней и принцем Гарри. Мне рассказывали, что она не раз разговаривала с Маркл по телефону и выражала свои сожаления по поводу сложившейся ситуации. Но пока ничего кардинально не изменилось», — поведал корреспонденту Daily Express королевский эксперт Фил Дампир. 

Специалист также уточнил, что таким образом Миддлтон хочет угодить королеве. Елизавете II больно видеть, что ее родственники не ладят друг с другом. Напомним, в прошлом году правительница даже приглашала невесток на приватные беседы, во время которых пыталась урегулировать их конфликты. 

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03 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Уильям, Принц Гарри

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Что за глупость писать, что "Кейт сильно завидует новой родственнице", скорее наоборот - Маркл завидует до безумия, хочет быть одна на виду, чтобы о них говорили без умолку.

  • Охотно верю в завист и подковерные игры. Обе герцогини не выглядят душечками.

  • Фотографии Кейт здесь проигрывают снимкам Меган.

  • Гость

    Фотографии Кейт здесь проигрывают снимкам Меган.

    Вы только по снимкам судите? Есть фотогеничные люди, а есть не очень. Вы лично ни ту ни другую не видели в живую. Маркл сильно фотошопит свои снимки, это всем известно.

  • Гость

    Что за глупость писать, что "Кейт сильно завидует новой родственнице", скорее наоборот - Маркл завидует до безумия, хочет быть одна на виду, чтобы о них говорили без умолку.

    Кейт завидует нам. Это видно.

  • Гость

    Вы только по снимкам судите? Есть фотогеничные люди, а есть не очень. Вы лично ни ту ни другую не видели в живую. Маркл сильно фотошопит свои снимки, это всем известно.

    Вы лично не беритесь утверждать за других. Фотографии Миддлтон всегда после обработки, и все равно она выглядит плохо. Смиритесь.

  • Гость

    Вы только по снимкам судите? Есть фотогеничные люди, а есть не очень. Вы лично ни ту ни другую не видели в живую. Маркл сильно фотошопит свои снимки, это всем известно.

    А как фотогеничность влияет на пористую кожу Кейт? Или есть плохая кожа, или нет.

  • Не понимаю зачем им дружить? Общаются иногда и ладно. Или в королевских семьях - это обязаловка?

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Гость 2019-11-23 16:19:00
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Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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