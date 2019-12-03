«Кейт пытается исправить ситуацию, но у нее не получается»: Маркл и Миддлтон так и не наладили отношения

Кажется, с каждым днем отношения в британской королевской семье становятся все напряженнее. И некоторые конфликты стоят так же остро, как и год или два назад. Мы говорим о связи «заклятых невесток» Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри и Меган Маркл

Ни для кого не секрет, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл никак не могут подружиться. После скорой свадьбы Меган и Гарри СМИ стали чуть ли не ежедневно сообщать о проблемах в отношениях герцогинь.

Ходили слухи, что причиной недопонимания служит тяжелый характер Маркл — неспроста ведь от нее регулярно уходят слуги

Также инсайдеры докладывали, что на самом деле Кейт сильно завидует новой родственнице — как минимум ее умению держаться на сцене, позволяющему превратить любой выход в настоящий фурор.

На фоне разлада женщин ухудшаются отношения и братьев-принцев. Миддлтон неприятно наблюдать за ссорами мужа и Гарри, которого она считает своим братом. Именно поэтому, несмотря на недопонимания, Кейт решила взять ситуацию в свои руки и попробовать еще раз подружиться с Меган.

К сожалению, попытка королевской особы не возымела успеха.

«Кейт делает все возможное, чтобы помочь Меган пережить травлю в СМИ и наладить отношения с ней и принцем Гарри. Мне рассказывали, что она не раз разговаривала с Маркл по телефону и выражала свои сожаления по поводу сложившейся ситуации. Но пока ничего кардинально не изменилось», — поведал корреспонденту Daily Express королевский эксперт Фил Дампир.



Специалист также уточнил, что таким образом Миддлтон хочет угодить королеве. Елизавете II больно видеть, что ее родственники не ладят друг с другом. Напомним, в прошлом году правительница даже приглашала невесток на приватные беседы, во время которых пыталась урегулировать их конфликты.