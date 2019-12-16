Дочь Даны Борисовой заявила, что у матери начались «старые» проблемы, которые она будет решать в рехабе, и сама телеведущая косвенно это подтверждает

В минувшие выходные бывший муж Даны Борисовой вынужден был вызвать полицию, службу опеки и скорую помощь для своей 12-летней дочери. Слухов возникло много, однако Полина Аксенова сама решила внести ясность в случившееся и записала обращение к неравнодушным.

Дана Борисова с дочерью Полиной

Утром 16 декабря стало известно, что в прошлые выходные Дана Борисова вновь поссорилась со своим бывшим мужем Максимом Аксеновым. Причиной стала их общая дочь, точнее, неприятная ситуация, произошедшая между ней и телеведущей. По версии Борисовой, девочка испортила ее рукопись мемуаров, в результате чего, судя по всему, произошла драка. По крайней мере, известно то, что скорая помощь увезла девочку в больницу.

В тот же день Полина Аксенова разместила в своем Инстаграме обращение к неравнодушным и представителям СМИ.

Девочка рассказала свою версию случившегося и намекнула на нестабильное состояние своей матери. «Неприятно, когда мама наговаривает на меня в очередной раз, а СМИ публикует это, не удостоверившись в правдивости информации», — начала свое сообщение Полина.

Новое фото Полины Аксеновой

«В пятницу (а не в субботу, как говорит мама) мы поссорились из-за ее старых новых проблем. Сразу хочу сказать, что это никак не связано с ее записями. В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает скорая и опека. Могу сказать, что из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам», — продолжила девочка.

«Для меня вызвали скорую, отвезли в детскую больницу. Слава Богу, ничего сверхсерьезного, врачи сказали: ''До свадьбы заживет''».

Кроме того девочка сообщила, что Дана Борисова в скором времени отправляется в теплые края. Но не ради отпуска, как можно было подумать. Похоже, телеведущей вновь потребовалось вмешательство специалистов. «На маму я не в обиде, на следующей неделе она летит в ребцентр на Самуи. Надеюсь, все будет хорошо...» — написала Полина. Многие восприняли эту фразу вполне однозначно: похоже, телеведущая вновь начала принимать запрещенные вещества.

Инстаграм-история Даны Борисовой

В пользу этой версии говорит и странное поведение Даны в соцсетях. Непонятные инстаграм-истории, нелепое построение фраз, грамматические ошибки и описки. Создается впечатление, что у Борисовой сейчас действительно не все в порядке.

1 2 3 ... 12 16 декабря Дана Борисова обвинила свою дочь в краже шпица

В ответ на это сообщение Дана обвинила дочь в краже шпица. «Я села за рукопись, через пару часов Полина вернулась якобы за какими-то вещами. Я писала книгу и не заметила, что она унесла. Через пару часов встала отдохнуть, а щенка нет. Искала по всему дому, но он пропал. Позвонила Полина и сказала: ''Ты не получишь Мишель до суда''. Я сползла по стенке, я очень люблю ее, она мой самый близкий друг», — поделилась телеведущая.



Неизвестно, чем закончится эта история, но, как и сказала Полина Аксенова, «надеемся, все будет хорошо».