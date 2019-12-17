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Легкие веса, аэростретчинг, никакого кардио и диет: как Анастасия Решетова возвращает «добеременную» форму

Анастасия Решетова выложила фото из спортзала, а также рассказала о своем плане по возвращению к «добеременной» форме, который исключает диеты.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

После рождения Ратмира Анастасия Решетова довольно быстро вернулась в былую форму. В Инстаграме девушка поделилась фитнес-секретами, выложив фото из спортзала.

Судя по всему, модель рада тренироваться: «Какое счастье снова полноценно чувствовать свое тело после 13 месяцев перерыва в активности». Анастасия отметила, что старается не перегружать себя физической нагрузкой, чтобы не пропало грудное молоко.

Решетова призналась, что оставила в своей программе только силовые упражнения — исключительно с небольшими весами.

Модель призналась, что один из ее любимых видов спорта — аэростретчинг. На фото к посту, посвященному тренировкам, она как раз запечатлена в момент растяжки на специальном гамаке.

Молодая мама отметила, что не собирается морить себя голодом ради идеальной фигуры, потому что это может отразиться на ребенке: «Никаких диет. Все это после того, как выполню свой мамский долг».

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17 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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