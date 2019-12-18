Счастливый молодожен Игорь Булатов оценил фото голой Оксаны Лаврентьевой

18 декабря Оксана Лаврентьева разместила в Инстаграме кадр из фотосессии в стиле «ню», и он произвел в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Дело не только в самой картинке, но и в концентрации звезд в комментариях, которая превысила обычную норму.
Супруг героини этой истории Александр Цыпкин, актер Леонид Барац, бизнес-леди Айсель Трудел, блогер Наталья Давыдова, певица Юлия Паршута — никого этот откровенный кадр не оставил равнодушным.
Среди комментаторов был замечен и Игорь Булатов, недавно женившийся на телеведущей Виктории Лопыревой. Он не стал ничего говорить о подтянутой фигуре Лаврентьевой, а вместо этого тонко пошутил:
Примечательно, что супруг Лаврентьевой Александр Цыпкин также поделился еще одним снимком бизнесвумен. Под ним такого ажиотажа не возникло, зато в комментариях отметился бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган.
Правда, он оценивать формы и изгибы Оксаны не стал, но пошутил с присущим ему остроумием: «Ладно уж выкладывай теперь свою сессию. Поди, не устоял тоже, нафоткался ню?!»