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Счастливый молодожен Игорь Булатов оценил фото голой Оксаны Лаврентьевой

Снимок обнаженной Оксаны Лаврентьевой навел шороху в Сети. Кого-то он мотивировал отправиться в спортзал, кого-то просто впечатлил. Жарко стало, когда в комментариях объявились звезды российского шоу-бизнеса. В их числе был и супруг Виктории Лопыревой.
Оксана Лаврентьева

18 декабря Оксана Лаврентьева разместила в Инстаграме кадр из фотосессии в стиле «ню», и он произвел в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Дело не только в самой картинке, но и в концентрации звезд в комментариях, которая превысила обычную норму.

Супруг героини этой истории Александр Цыпкин, актер Леонид Барац, бизнес-леди Айсель Трудел, блогер Наталья Давыдова, певица Юлия Паршута — никого этот откровенный кадр не оставил равнодушным.

Оксана Лаврентьева

Среди комментаторов был замечен и Игорь Булатов, недавно женившийся на телеведущей Виктории Лопыревой. Он не стал ничего говорить о подтянутой фигуре Лаврентьевой, а вместо этого тонко пошутил: 

«Вот тебе и новая стрижка», — написал Булатов. Он намекнул на то, что незадолго до публикации фотографии Оксана сменила имидж, коротко обрезав волосы. Кстати, одной из первых оценивших перемены во внешности бизнвесвумен была Виктория Лопырева.
Оксана Лаврентьева

Примечательно, что супруг Лаврентьевой Александр Цыпкин также поделился еще одним снимком бизнесвумен. Под ним такого ажиотажа не возникло, зато в комментариях отметился бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган. 

  • Оксана Лаврентьева
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    Оксана Лаврентьева преодолела много препятствий на пути к подтянутой фигуре
    Смотреть галерею

Правда, он оценивать формы и изгибы Оксаны не стал, но пошутил с присущим ему остроумием: «Ладно уж выкладывай теперь свою сессию. Поди, не устоял тоже, нафоткался ню?!»

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18 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @lopyrevavika, @olololnew/Instagram
Теги

Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин

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