«Горжусь и счастлива»: Лариса Гузеева трогательно прогулялась под ручку с бывшим любовником Дмитрием Нагиевым

Остаться с бывшим в хороших отношениях — задача не из легких. С ней филигранно справилась Лариса Гузеева. Она до сих пор дружит с Дмитрием Нагиевым, с которым недолго встречалась в 1980-х.

В прошлом году Дмитрий Нагиев впервые рассказал о романе с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой. Нельзя сказать, что повествование было откровенным — Нагиев, тщательно скрывающий свою личную жизнь, ограничился лишь общими фразами и рассказом о том, как они познакомились.

В интервью Юрию Дудю Дмитрий Владимирович поведал — он учился с Ларисой в одном театральном институте в Санкт-Петербурге, но в разные годы. Встретились они, когда Нагиев постигал азы театрального искусства, а Гузеева уже стала звездой — за ее плечами была роль в культовом фильме «Жестокий романс». Девушка пришла в учебное заведение в гости.

«Мы говорим: ''Здравствуйте''. А Лариса объясняет: ''Вот, здесь я училась, здесь моя альма-матер…'' Она вообще позер по жизни», — поделился Нагиев. В тот же вечер они вновь пересеклись, но уже на Невском проспекте. Гузеевой начинающий актер приглянулся, так что она позвала его с собой в ресторан при Доме журналиста.

«Это вызвало очень неприятные ощущения у этого режиссера. Видимо, ее любовника. И дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила. И она мне: ''Димыч, смотри, я колготки зацепила''. А я говорю: ''Так давай снимем!'' И дернул их посреди ресторана», — предавался Нагиев, которого в итоге вышвырнули из заведения, воспоминаниям.

Дмитрий Нагиев и Юрий Дудь

Сразу после этого между артистами вспыхнул роман — яркий и быстротечный. «Это была вспышка, всплеск!» — рассказал Нагиев.

Прошло уже столько времени, а 52-летний Дмитрий и 60-летняя Лариса до сих пор поддерживают приятельские отношения, часто пересекаются на съемочных площадках различных проектов. На днях, например, они вместе снимались в одном из новогодних огоньков.

Экс-возлюбленные мило прогуливались мимо елок на одной из московских площадей, причем Лариса была одета несколько комично. На актрисе красивалась меховая белая шапка и такого же цвета шуба, а на ногах — черные легинсы и блестящие угги.

1 2 3 ... 8 Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев недолго встречались в 1980-х

«Да, я не белая и не пушистая! Ну и какая я Снегурочка! Но! Я могу над собой посмеяться! Маша, подружка моя дорогая, спасибо тебе за твой талант и за помощь в создании такого милого и нелепого образа! Всем радости! Дима невероятный, большой Артист! Горжусь и счастлива иногда поработать вместе», — подписала Лариса снимок.