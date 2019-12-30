Фолловеры обсуждают Нино Нинидзе, которая ходит перед 4-летним сыном в нижнем белье

Нино Нинидзе старается уделять как можно больше времени 4-летнему сыну Александру, которого ласково прозвали Сандриком. На днях она показала, как танцует вместе с мальчиком перед зеркалом. И все бы ничего, но актриса была в нижнем белье.

Нино Нинидзе воспитывает 4-летнего сына Александра, рожденного в союзе с актером Кириллом Плетневым. Несмотря на развод, супруги сохранили хорошие отношения. Так, недавний день рождения мальчика они отпраздновали все вместе.

На днях Нино разместила в инстаграм-историях короткое видео, в котором показала сборы на Елку. Мать и сын собирались отправиться туда вместе и приятно провести время.

На видео 28-летняя возлюбленная Максима Виторгана и ее сын танцевали перед зеркалом. Примечательно, что мальчик был в пижаме, а его мама — в нижнем белье.

Видео вызвало бурные обсуждения в Сети. Некоторым фолловерам показалось, что Нино не стоило появляться перед ребенком практически без одежды. Другие же не нашли в поступке молодой мамы ничего предосудительного и аморального.

После этого Нино также разместила в инстаграм-историях итог своих сборов: они с Сандриком сходили на елку, и, судя по улыбкам, остались очень довольны праздником.

Отметим, что возлюбленный Нино — актер Максим Виторган — также проводит праздники со своим отпрыском. В настоящее время 3-летний Платон с помощью инструктора и под бдительным оком звездного папы осваивает горные лыжи.