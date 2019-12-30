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Фолловеры обсуждают Нино Нинидзе, которая ходит перед 4-летним сыном в нижнем белье

Нино Нинидзе старается уделять как можно больше времени 4-летнему сыну Александру, которого ласково прозвали Сандриком. На днях она показала, как танцует вместе с мальчиком перед зеркалом. И все бы ничего, но актриса была в нижнем белье.
Нино Нинидзе

Нино Нинидзе воспитывает 4-летнего сына Александра, рожденного в союзе с актером Кириллом Плетневым. Несмотря на развод, супруги сохранили хорошие отношения. Так, недавний день рождения мальчика они отпраздновали все вместе

На днях Нино разместила в инстаграм-историях короткое видео, в котором показала сборы на Елку. Мать и сын собирались отправиться туда вместе и приятно провести время. 

На видео 28-летняя возлюбленная Максима Виторгана и ее сын танцевали перед зеркалом. Примечательно, что мальчик был в пижаме, а его мама — в нижнем белье. 

Видео вызвало бурные обсуждения в Сети. Некоторым фолловерам показалось, что Нино не стоило появляться перед ребенком практически без одежды. Другие же не нашли в поступке молодой мамы ничего предосудительного и аморального. 

Нино Нинидзе

После этого Нино также разместила в инстаграм-историях итог своих сборов: они с Сандриком сходили на елку, и, судя по улыбкам, остались очень довольны праздником.

Отметим, что возлюбленный Нино — актер Максим Виторган — также проводит праздники со своим отпрыском. В настоящее время 3-летний Платон с помощью инструктора и под бдительным оком звездного папы осваивает горные лыжи.

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30 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Persona Stars, @ninosha13, @mvitorgan/Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • И че? Вот если бы без белья, тогда конечно. Может, и на пляже нельзя детям в купальнике показываться? А то с точки зрения оголения лично я разницы между лифчиком и верхом от купальника не вижу.🤦🏻‍♀️

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