Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кристина Асмус выложила видео в образе армянской балерины

Имя Кристины Асмус не сходит с первых страниц. На этот раз поводом для обсуждения стала фотография 31-летней звезды в крайне непривычном для нее образе.
Кристина Асмус

После сообщения о том, что Асмус уже неделю находится в больнице, в Инстаграме актрисы появился заранее записанный ролик с приглашением на премьеру нового фильма Гарика Харламова. В первые секунды актрису не узнать — грим полностью изменил ее нос, сделав его шире, щедро прорисованные жирным карандашом глаза с наклеенными ресницами кажутся неестественно огромными. 

Гарик Харламов, Кристина Асмус

Когда в кадре появился Харламов, то он представил Асмус как «армянскую балерину Аю Парманесян». Судя по комментариям, подписчики Кристины просто в восторге от ролика: они признаются, что от души посмеялись, и даже требуют записать больше видео в этих же образах. 

На Западе бы такие шутки не прошли. В Сети до сих пор вспоминают историю семейства Кардашьян, которых буквально затравили, когда Ким и Кендалл сделали себе африканские косички: их обвинили в культурной апроприации и оскорблении чувств темнокожего населения страны.

Перейти к обсуждению


30 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @asmuskristina/Instagram
Теги

Кристина Асмус

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.