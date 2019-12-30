Кристина Асмус выложила видео в образе армянской балерины

Имя Кристины Асмус не сходит с первых страниц. На этот раз поводом для обсуждения стала фотография 31-летней звезды в крайне непривычном для нее образе.

После сообщения о том, что Асмус уже неделю находится в больнице, в Инстаграме актрисы появился заранее записанный ролик с приглашением на премьеру нового фильма Гарика Харламова. В первые секунды актрису не узнать — грим полностью изменил ее нос, сделав его шире, щедро прорисованные жирным карандашом глаза с наклеенными ресницами кажутся неестественно огромными.

Когда в кадре появился Харламов, то он представил Асмус как «армянскую балерину Аю Парманесян». Судя по комментариям, подписчики Кристины просто в восторге от ролика: они признаются, что от души посмеялись, и даже требуют записать больше видео в этих же образах.

На Западе бы такие шутки не прошли. В Сети до сих пор вспоминают историю семейства Кардашьян, которых буквально затравили, когда Ким и Кендалл сделали себе африканские косички: их обвинили в культурной апроприации и оскорблении чувств темнокожего населения страны.