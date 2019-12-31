«Кейт хочет, чтобы Меган получила жесткий урок»: инсайдер рассказал о новом витке вражды герцогинь

Как Кейт Миддлтон ни пыталась, ее усилия наладить отношения с Меган Маркл, видимо, не увенчались успехом. Более того, если верить инсайдеру, противостояние герцогинь переходит в активную фазу.

Недавно в прессе появились известия, что из-за ухудшившихся отношений между принцами Уильямом и Гарри Кейт Миддлтон пришлось выступить в качестве «голубя мира» и попытаться исправить ситуацию. Но, кажется, желаемого эффекта это не возымело.

На днях королевский инсайдер сообщил изданию RadarOnine, что Меган буквально «кипит от ярости». И причины у нее на то действительно имеются.

«Кэтрин организовала несколько вечеринок, на которых приглашены и монаршие особы, включая принцесс Беатрис и Евгению, а также Зару и Майка Тиндоллов».

Примечательно, что также на этих мероприятиях появятся и другие именитые гости, которых наверняка хотели бы увидеть и Сассексы. Но есть одна проблема: они не получили приглашения.

Если верить инсайдеру, Кейт сыта по горло тем, что она и ее супруг изо всех сил пытались сделать пребывание Меган в королевской семье комфортным, но их усилия не оценили.

«Кейт решила, что ей нужно побыть суровой, чтобы Меган получила жесткий урок. Излишне говорить, что Сассексы не обрадовались».

1 2 3 ... 10 Кембриджи и Сассексы не смогли наладить отношения

Получается, что вражда между герцогинями не просто не утихла, а только разгорается. Впрочем, возможно, анонимный инсайдер сгущает краски и никакого противостояния между Кейт и Меган не состоится.