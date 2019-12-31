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«Кейт хочет, чтобы Меган получила жесткий урок»: инсайдер рассказал о новом витке вражды герцогинь

Как Кейт Миддлтон ни пыталась, ее усилия наладить отношения с Меган Маркл, видимо, не увенчались успехом. Более того, если верить инсайдеру, противостояние герцогинь переходит в активную фазу.
Кейт Миддлтон, Меган Маркл

Недавно в прессе появились известия, что из-за ухудшившихся отношений между принцами Уильямом и Гарри Кейт Миддлтон пришлось выступить в качестве «голубя мира» и попытаться исправить ситуацию. Но, кажется, желаемого эффекта это не возымело.

Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон

На днях королевский инсайдер сообщил изданию RadarOnine, что Меган буквально «кипит от ярости». И причины у нее на то действительно имеются. 

«Кэтрин организовала несколько вечеринок, на которых приглашены и монаршие особы, включая принцесс Беатрис и Евгению, а также Зару и Майка Тиндоллов». 

Примечательно, что также на этих мероприятиях появятся и другие именитые гости, которых наверняка хотели бы увидеть и Сассексы. Но есть одна проблема: они не получили приглашения.

Если верить инсайдеру, Кейт сыта по горло тем, что она и ее супруг изо всех сил пытались сделать пребывание Меган в королевской семье комфортным, но их усилия не оценили. 

«Кейт решила, что ей нужно побыть суровой, чтобы Меган получила жесткий урок. Излишне говорить, что Сассексы не обрадовались».

Получается, что вражда между герцогинями не просто не утихла, а только разгорается. Впрочем, возможно, анонимный инсайдер сгущает краски и никакого противостояния между Кейт и Меган не состоится.

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31 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Кейт Миддлтон

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Скоро будет еще одна авария у них,меме играет с огнем

  • А что такое, Маркл не может организовать такую же вечеринку? Конечно, нет. Ей даже собственным "друзьям" платить приходится, чтобы к ней пришли

  • Уверена, Кати боится, что Мегаша уведет ее Вильяма, вот и старается не встречаться ни на каких вечеринках, ведь у Мегаши явно планы стать королевой и подвинуть Кэйт, Кэйт это понимает, вот и трясется. У Мегаши амбиции зашкаливают, она явно не хочет быть просто женой Гарри, а вот королевой бы она не отказалась бы. Мег бы Вильяма как бычка бы утащила

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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