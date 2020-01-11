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«Она всегда убегает, когда становится тяжело»: друзья Меган Маркл прокомментировали ее отречение от королевского двора

Весь мир обсуждает решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от привилегий членов британской королевской семьи и начать независимую жизнь. А вот знакомые герцогини Сассекской совершенно не удивлены такому положению дел.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

На днях принц Гарри и Меган Маркл заявили, что собираются сложить с себя королевские полномочия, начать жить на две страны и самостоятельно зарабатывать. Эта новость не могла не шокировать мир.

Елизавета II и другие члены монаршей семьи экстренно собрались на совет, чтобы понять, как публично отреагировать на желание герцогов.

Ходят слухи, что королева приказала в течение ближайших дней определить для Гарри и Меган новые роли, подходящие под желаемый ими образ жизни и не сильно отдаляющие их от двора.

Меган Мпркл
 

Сейчас принц Гарри находится в Лондоне и ведет переговоры с семьей. Меган Маркл же уехала в Канаду, где остался их 8-месячный сын Арчи.

Друзья экс-актрисы считают, что она намеренно не взяла ребенка в Великобританию, чтобы иметь вескую причину не задерживаться во дворце.

«Она всегда убегает, когда становится тяжело. А еще она любила следовать мантре, придуманной ее первым мужем Трэвором Энгельсоном: ''Не стоит выделять на дело пять минут, если вы не готовы потратить на него следующие пять лет''. Меган очень часто ее повторяла», — поделилась с Daily Mail одна из давних приятельниц Маркл.

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Отказ принца Гарри и Меган Маркл от привычной придворной жизни — пожалуй, главная тема этой недели
    Смотреть галерею

К тому же, знакомые из прошлой жизни не удивлены развернувшейся картине: некоторые считают, что звезда давно готовила подобный план действий вместе со своей командой и искала поддержки у «сильных мира сего».

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11 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II

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16 комментариев Добавить комментарий
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  • Молодец. Защищать себя она точно умеет.

  • Да пусть убегает, одна из красивейших звёзд Голливуда Грейс Келли не убегала, но у той и внешность и характер были.

  • Правильно делает, умница. Все умные люди так живут )

  • А терпилы и приспособленцы терпят и зарабатывают неврозы и депрессии. Уверена Гарри не долюбливает свою семейку из-за событий с матерью и с радостью сбежал

  • Очередная заказная статья? Что же вы так палитесь с лайками и дизлайками? )))

  • Если бы недолюбливал семейку, давно бы отказался от привилегий и жил бы сам. А то когда надо ест спокойно с кормушки, когда не надо вспоминает про матушку и резко обижается. Очень удобная позиция)))

  • Вот у него Меган появилась и свалил. Вдвоем они сила ) А братец и семейством всегда в тени будут.

  • Ой, так у Маркл типичный характер нашего мужа - навещал лапши, пожил в свое удовольствие, а потом , когда трудности ( в обычных семьях - дети, выплачивает ипотекии и т.д) свалил в туман все бросив (не понимают мои желания, я хочу жить, а не с ипотеками и детьми разбираться)..Никто не знает, как там на самом деле, но почему-то королеве не очень позавидуешь - без скандала, на который нарывается эта эгоистичная пара, разрулить ситуацию так, чтобы все были довольны...а то так все члены королевской семьи наплюют на разбегутся

  • Ленивая африканская кровь сделал свое дело. Знаю вот таких же мулаток, как работать так сваливают с места работы.Сначала будут врать и плакать как им плохо, а после сваливают. БКС -это не деньги и тряпки, а долг и дисциплина.

  • Не читала статью, а только заголовок. Но друзья, нах.. таких друзей

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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