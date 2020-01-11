«Она всегда убегает, когда становится тяжело»: друзья Меган Маркл прокомментировали ее отречение от королевского двора

На днях принц Гарри и Меган Маркл заявили, что собираются сложить с себя королевские полномочия, начать жить на две страны и самостоятельно зарабатывать. Эта новость не могла не шокировать мир.
Ходят слухи, что королева приказала в течение ближайших дней определить для Гарри и Меган новые роли, подходящие под желаемый ими образ жизни и не сильно отдаляющие их от двора.
Сейчас принц Гарри находится в Лондоне и ведет переговоры с семьей. Меган Маркл же уехала в Канаду, где остался их 8-месячный сын Арчи.
«Она всегда убегает, когда становится тяжело. А еще она любила следовать мантре, придуманной ее первым мужем Трэвором Энгельсоном: ''Не стоит выделять на дело пять минут, если вы не готовы потратить на него следующие пять лет''. Меган очень часто ее повторяла», — поделилась с Daily Mail одна из давних приятельниц Маркл.
К тому же, знакомые из прошлой жизни не удивлены развернувшейся картине: некоторые считают, что звезда давно готовила подобный план действий вместе со своей командой и искала поддержки у «сильных мира сего».