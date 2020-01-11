«Она всегда убегает, когда становится тяжело»: друзья Меган Маркл прокомментировали ее отречение от королевского двора

Весь мир обсуждает решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от привилегий членов британской королевской семьи и начать независимую жизнь. А вот знакомые герцогини Сассекской совершенно не удивлены такому положению дел.

Принц Гарри и Меган Маркл

На днях принц Гарри и Меган Маркл заявили, что собираются сложить с себя королевские полномочия, начать жить на две страны и самостоятельно зарабатывать. Эта новость не могла не шокировать мир.

Елизавета II и другие члены монаршей семьи экстренно собрались на совет , чтобы понять, как публично отреагировать на желание герцогов.

Ходят слухи, что королева приказала в течение ближайших дней определить для Гарри и Меган новые роли, подходящие под желаемый ими образ жизни и не сильно отдаляющие их от двора.

Сейчас принц Гарри находится в Лондоне и ведет переговоры с семьей. Меган Маркл же уехала в Канаду, где остался их 8-месячный сын Арчи.

Друзья экс-актрисы считают, что она намеренно не взяла ребенка в Великобританию, чтобы иметь вескую причину не задерживаться во дворце.

«Она всегда убегает, когда становится тяжело. А еще она любила следовать мантре, придуманной ее первым мужем Трэвором Энгельсоном: ''Не стоит выделять на дело пять минут, если вы не готовы потратить на него следующие пять лет''. Меган очень часто ее повторяла», — поделилась с Daily Mail одна из давних приятельниц Маркл.



1 2 3 ... 10 Отказ принца Гарри и Меган Маркл от привычной придворной жизни — пожалуй, главная тема этой недели

К тому же, знакомые из прошлой жизни не удивлены развернувшейся картине: некоторые считают, что звезда давно готовила подобный план действий вместе со своей командой и искала поддержки у «сильных мира сего».