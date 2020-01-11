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Меган Маркл уже успела найти работу

Как только стало известно о желании принца Гарри и Меган Маркл отделиться от британской королевской семьи, в Сети заговорили об их планах на будущее и способах заработка. Оказалось, что герцогиня Сассекская начала готовиться к новому этапу жизни задолго до официального заявления.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

После новогодних праздников принц Гарри и Меган Маркл обьявили, что больше не хотят пользоваться привилегиями королевской семьи. В планах Сассексов — жизнь на две страны и самостоятельный заработок.

К слову, о последнем пункте пара задумалась уже давно, когда зарегистрировала название своего благотворительного фонда Sussex Royal как товарный знак.

Кроме того, сейчас Меган Маркл ведет переговоры с именитыми модными Домами — например, Givenchy. Такое сотрудничество может принести супруге принца миллионы долларов. В разработке находится и собственная линия одежды.

Меган Маркл
 

Помимо этого, предприимчивая герцогиня уже успела заключить контракт с компанией Disney. Теперь Меган будет озвучивать мультипликационных персонажей, а вырученные средства переводить в благотворительную организацию «Слоны без границ», занимающуюся сохранением дикой природы.

Как сообщает авторитетный таблоид The Times, осенью, еще до отъезда в длительный отпуск, Маркл в тайне озвучила одну из рождественских новинок компании.

За этот поступок герцогиню и ее супруга сильно раскритиковали другие члены семьи: Елизавете, Чарльзу и Уильяму не нравится, что Гарри и Меган работают с коммерческими компаниями.

Вполне возможно, что этот случай стал одной из причин отказа знаменитой пары от королевских привилегий. К тому же Маркл всегда мечтала продолжить карьеру в киноиндустрии — сейчас, в новом статусе, ее желания наконец могут сбыться.

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11 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Елизавета II

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Браво!!!!!

  • Ну вот и все ясно) вот какая ее цель - и для достижения цели все средства хороши, даже можно за принца выйти и рассорить его с семьей, а потом он от нее никуда не денется - деньги у нее, обратно после скандала его не возьмут в принцы - и будет он сидеть тише воды, ниже травы и все ее планы воплощать) Акула в ангельском обличии)

  • Такая же история как с ее первым мужем - использовала, чтобы стать знаменитой в определенных кругах, а потом выкинула, как использованный материал...так же и с английской монархией)

  • Покинуть БКС, чтобы озвучивать мультики. В этом вся нелепость ММ.Кстати, почему Sussex royal? Может тогда уже быть последовательным и переименоваться в Sussex independent?

  • Автор, "в тайне" в данном случае пишется месте, т. к. это наречие. Озвучила как? втайне, а не где? в тайне )))

  • Значит уже давно вынашивала план свинтить в Америку. А озвучка в тихушку за спиной королевской семьи лишний раз демонстрирует ее сущность

  • Она, видно, сама понимает, что ее потолок- это озвучка мультиков, а не быть частью королевской семьи

  • Выйти замуж за принца, чтобы в итог мультики озвучивать? Не, ну круто, чо... желаю удачи.

  • Ну и дура...

  • Гость

    Такая же история как с ее первым мужем - использовала, чтобы стать знаменитой в определенных кругах, а потом выкинула, как использованный материал...так же и с английской монархией)

    С монархией наверное можно было бы и покруче что-нибудь замутить...

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