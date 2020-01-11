Меган Маркл уже успела найти работу

Как только стало известно о желании принца Гарри и Меган Маркл отделиться от британской королевской семьи, в Сети заговорили об их планах на будущее и способах заработка. Оказалось, что герцогиня Сассекская начала готовиться к новому этапу жизни задолго до официального заявления.

Принц Гарри и Меган Маркл

После новогодних праздников принц Гарри и Меган Маркл обьявили, что больше не хотят пользоваться привилегиями королевской семьи. В планах Сассексов — жизнь на две страны и самостоятельный заработок.

К слову, о последнем пункте пара задумалась уже давно, когда зарегистрировала название своего благотворительного фонда Sussex Royal как товарный знак.

Кроме того, сейчас Меган Маркл ведет переговоры с именитыми модными Домами — например, Givenchy. Такое сотрудничество может принести супруге принца миллионы долларов. В разработке находится и собственная линия одежды.

Помимо этого, предприимчивая герцогиня уже успела заключить контракт с компанией Disney. Теперь Меган будет озвучивать мультипликационных персонажей, а вырученные средства переводить в благотворительную организацию «Слоны без границ», занимающуюся сохранением дикой природы.

Как сообщает авторитетный таблоид The Times, осенью, еще до отъезда в длительный отпуск, Маркл в тайне озвучила одну из рождественских новинок компании.

За этот поступок герцогиню и ее супруга сильно раскритиковали другие члены семьи: Елизавете, Чарльзу и Уильяму не нравится, что Гарри и Меган работают с коммерческими компаниями.



1 2 3 ... 10 Меган Маркл уже успела вернуться в киноиндустрию

Вполне возможно, что этот случай стал одной из причин отказа знаменитой пары от королевских привилегий. К тому же Маркл всегда мечтала продолжить карьеру в киноиндустрии — сейчас, в новом статусе, ее желания наконец могут сбыться.