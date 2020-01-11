Меган Маркл уже успела найти работу

После новогодних праздников принц Гарри и Меган Маркл обьявили, что больше не хотят пользоваться привилегиями королевской семьи. В планах Сассексов — жизнь на две страны и самостоятельный заработок.
Кроме того, сейчас Меган Маркл ведет переговоры с именитыми модными Домами — например, Givenchy. Такое сотрудничество может принести супруге принца миллионы долларов. В разработке находится и собственная линия одежды.
Помимо этого, предприимчивая герцогиня уже успела заключить контракт с компанией Disney. Теперь Меган будет озвучивать мультипликационных персонажей, а вырученные средства переводить в благотворительную организацию «Слоны без границ», занимающуюся сохранением дикой природы.
За этот поступок герцогиню и ее супруга сильно раскритиковали другие члены семьи: Елизавете, Чарльзу и Уильяму не нравится, что Гарри и Меган работают с коммерческими компаниями.
Вполне возможно, что этот случай стал одной из причин отказа знаменитой пары от королевских привилегий. К тому же Маркл всегда мечтала продолжить карьеру в киноиндустрии — сейчас, в новом статусе, ее желания наконец могут сбыться.