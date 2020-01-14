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В свой день рождения Ольга Слуцкер вспомнила о старших детях, которых не видела уже 11 лет

После долгого и мучительного развода с супругом Ольга Слуцкер так больше и не видела своих старших детей. Несмотря на это, бизнесвумен надеется однажды встретиться с наследниками.
Ольга Слуцкер

14 января Ольга Слуцкер отмечает день рождения. В честь своего 56-летия бизнесвумен разместила новый пост в Инстаграме. На снимке Ольга запечатлена на пляже в Индии. На ней черный слитный купальник, подчеркнувший стройное и упругое тело основательницы сети World Class. Примечательно, что на фотографии нет ни следа ретуши — этот факт звезда отметила отдельно.

Ольга Слуцкер

Также Слуцкер объяснила, почему выбрала именно такой кадр:

«Как и обещала (прежде всего себе), на каждый свой день рождения я ставлю фотографию в купальнике. Дорогая @xenia_sobchak, я не в отчаянии, доказательством является мой слитный купальник, и в мои 40++ это призыв ''хоти, хоти меня быстрее лайкнуть''», — сообщила Слуцкер, намекая на пост своей подруги Ксении, которая осудила взрослых женщин за пикантные фото.

В тексте под фотографией Ольга поблагодарила родных и близких. Среди них бизнесвумен упомянула старших детей. Она не виделась со своим сыном Мишей и дочерью Аней вот уже 11 лет из-за того, что супруг после развода увез наследников в Израиль. Несмотря на это, звезда мечтает встретиться с ними вновь.

«Спасибо моим старшим детям за то, что я живу с уверенностью, что ''надежда не умирает''», — заметила Ольга.

Напомним, что звезда также воспитывает дочерей-близнецов Катю и Машу, родившихся в 2013-м. Их выносила суррогатная мать. В 2015 году Ольга Слуцкер стала мамой в пятый раз. У нее родился сын, которого она пока что скрывает от общественности.

Woman.ru поздравляет Ольгу Слуцкер с днем рождения!

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14 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @slutsker/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Ольга Слуцкер

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не узнала бы ее, сильно изменилась.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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