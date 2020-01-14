В свой день рождения Ольга Слуцкер вспомнила о старших детях, которых не видела уже 11 лет

14 января Ольга Слуцкер отмечает день рождения. В честь своего 56-летия бизнесвумен разместила новый пост в Инстаграме. На снимке Ольга запечатлена на пляже в Индии. На ней черный слитный купальник, подчеркнувший стройное и упругое тело основательницы сети World Class. Примечательно, что на фотографии нет ни следа ретуши — этот факт звезда отметила отдельно.
Также Слуцкер объяснила, почему выбрала именно такой кадр:
В тексте под фотографией Ольга поблагодарила родных и близких. Среди них бизнесвумен упомянула старших детей. Она не виделась со своим сыном Мишей и дочерью Аней вот уже 11 лет из-за того, что супруг после развода увез наследников в Израиль. Несмотря на это, звезда мечтает встретиться с ними вновь.
Напомним, что звезда также воспитывает дочерей-близнецов Катю и Машу, родившихся в 2013-м. Их выносила суррогатная мать. В 2015 году Ольга Слуцкер стала мамой в пятый раз. У нее родился сын, которого она пока что скрывает от общественности.
Woman.ru поздравляет Ольгу Слуцкер с днем рождения!