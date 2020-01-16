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Принц Гарри вышел на связь с поклонниками и заговорил на тему семьи

Весь мир активно следит за действиями британской королевской семьи после переговоров о дальнейшей судьбе принца Гарри и Меган Маркл. В отличие от своих родственников и жены, герцог Сассекский не стремится быстро возвращаться к публичной жизни, хотя и поддерживает активность в соцсетях. 
Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

В минувший понедельник королева официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать самостоятельную жизнь и реже появляться в Лондоне. Тогда Елизавета II призналась, как тяжело далось ей и другим членам семьи такое решение. 

Все эти дни к монаршим особам приковано внимание всего мира.

Несмотря на это, родственники королевы стараются вести привычный образ жизни. Так, уже на следующий день после тяжелых переговоров принц Уильям посетил важное мероприятие и посвятил в рыцари известных британцев, а потом вместе с Кейт отправился в Брадфорд. Меган Маркл же появилась с неожиданным визитом в одном из благотворительных центров Канады. 

Однако публичное появление принца Гарри пока все еще затягивается — наверняка потому, что мужчина занят решением вопросов, связанных с «переходным» периодом своей семьи. 

Впрочем, поздним вечером 15 января Гарри все же вышел на связь с поклонниками, опубликовав обращение в соцсетях. 

В своем новом видео младший внук королевы анонсировал грядущие Invictus Games — лично созданные им международные соревнования для бывших и действующих военных, ставших инвалидами. 

Гарри объявил, что 6-е по счету игры пройдут в 2022 году в немецком Дюссельдорфе и соберут участников из 20 стран. 

В своем обращении герцог Сассекский отметил, что мероприятие создано не только для поддержки людей, получивших серьезные ранения, но и для восстановления баланса в их отношениях с семьями. Поклонники сразу же решили, что эту фразу принц произнес неспроста — сегодня тема семьи для него особенно важна, и он уделяет ей много внимания. 

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16 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
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Принц Гарри, Меган Маркл

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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