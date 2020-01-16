Принц Гарри вышел на связь с поклонниками и заговорил на тему семьи

Весь мир активно следит за действиями британской королевской семьи после переговоров о дальнейшей судьбе принца Гарри и Меган Маркл. В отличие от своих родственников и жены, герцог Сассекский не стремится быстро возвращаться к публичной жизни, хотя и поддерживает активность в соцсетях.

Меган Маркл и принц Гарри

В минувший понедельник королева официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать самостоятельную жизнь и реже появляться в Лондоне. Тогда Елизавета II призналась, как тяжело далось ей и другим членам семьи такое решение.

Все эти дни к монаршим особам приковано внимание всего мира.

Несмотря на это, родственники королевы стараются вести привычный образ жизни. Так, уже на следующий день после тяжелых переговоров принц Уильям посетил важное мероприятие и посвятил в рыцари известных британцев, а потом вместе с Кейт отправился в Брадфорд. Меган Маркл же появилась с неожиданным визитом в одном из благотворительных центров Канады.

Однако публичное появление принца Гарри пока все еще затягивается — наверняка потому, что мужчина занят решением вопросов, связанных с «переходным» периодом своей семьи.

Впрочем, поздним вечером 15 января Гарри все же вышел на связь с поклонниками, опубликовав обращение в соцсетях.

В своем новом видео младший внук королевы анонсировал грядущие Invictus Games — лично созданные им международные соревнования для бывших и действующих военных, ставших инвалидами.



Гарри объявил, что 6-е по счету игры пройдут в 2022 году в немецком Дюссельдорфе и соберут участников из 20 стран.



В своем обращении герцог Сассекский отметил, что мероприятие создано не только для поддержки людей, получивших серьезные ранения, но и для восстановления баланса в их отношениях с семьями. Поклонники сразу же решили, что эту фразу принц произнес неспроста — сегодня тема семьи для него особенно важна, и он уделяет ей много внимания.