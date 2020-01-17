Сжигают мосты: Меган и Гарри уволили весь персонал своей лондонской резиденции

Вот уже несколько дней принц Гарри договаривается с родственниками о планах на дальнейшую жизнь своей семьи. Кажется, Сассексы добились своего и будут очень редко приезжать в Лондон — по крайней мере, во Фрогмор-хаусе их больше никто не ждет.

Меган Маркл и принц Гарри

В минувший понедельник Елизавета II официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл жить на две страны и не выполнять большую часть обязанностей старших членов королевской семьи.

Сейчас принц продолжает беседы с бабушкой, обговаривая все нюансы своего дальнейшего существования.

По слухам, через несколько дней Гарри все же сможет покинуть Лондон, чтобы воссоединиться с женой и сыном. Вот только поклонники побаиваются, что после этого герцог Сассекский не скоро вернется на родину.

Все потому, что недавно британским СМИ стало известно о судьбе резиденции Сассексов в Великобритании, Фрогмор-хаусе.

По сообщениям инсайдеров, персоналу особняка было объявлено, что Гарри и Меган больше не нуждаются в их услугах.

Елизавета II решила найти другие вакансии в своем дворце лишь для пары работников внука и невестки — управляющего и уборщика. Эти подчиненные уже очень давно работают с королевской семьей, поэтому было бы невежливо просто взять и уволить их.

1 2 3 ... 10 Кажется, принц Гарри и Меган Маркл собираются обосноваться в Канаде

К тому в будущем эти люди еще могут пригодиться герцогу и герцогине. Однако при дворе сплетничают о том, что, наверное, Гарри и Меган будут почти все время проводить в Канаде, лишь наездами бывая в Великобритании.