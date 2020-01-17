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Сжигают мосты: Меган и Гарри уволили весь персонал своей лондонской резиденции

Вот уже несколько дней принц Гарри договаривается с родственниками о планах на дальнейшую жизнь своей семьи. Кажется, Сассексы добились своего и будут очень редко приезжать в Лондон — по крайней мере, во Фрогмор-хаусе их больше никто не ждет.
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

В минувший понедельник Елизавета II официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл жить на две страны и не выполнять большую часть обязанностей старших членов королевской семьи. 

Сейчас принц продолжает беседы с бабушкой, обговаривая все нюансы своего дальнейшего существования. 

По слухам, через несколько дней Гарри все же сможет покинуть Лондон, чтобы воссоединиться с женой и сыном. Вот только поклонники побаиваются, что после этого герцог Сассекский не скоро вернется на родину. 

 
 

Все потому, что недавно британским СМИ стало известно о судьбе резиденции Сассексов в Великобритании, Фрогмор-хаусе. 

По сообщениям инсайдеров, персоналу особняка было объявлено, что Гарри и Меган больше не нуждаются в их услугах. 

Елизавета II решила найти другие вакансии в своем дворце лишь для пары работников внука и невестки — управляющего и уборщика. Эти подчиненные уже очень давно работают с королевской семьей, поэтому было бы невежливо просто взять и уволить их. 

К тому в будущем эти люди еще могут пригодиться герцогу и герцогине. Однако при дворе сплетничают о том, что, наверное, Гарри и Меган будут почти все время проводить в Канаде, лишь наездами бывая в Великобритании. 

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17 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Воистину новость дня. А что, надо было их всех с собой в Канаду забрать?

  • вначале ремонт сделали в лягушатнике, а теперь он им не нужен

  • Да и фиг с ними. Могут вообще не возвращаться. Главное пусть не отсвечивают.

  • Гость

    Да и фиг с ними. Могут вообще не возвращаться. Главное пусть не отсвечивают.

    Точно, пора англичанам обратно на Кембриджских переключиться. Громоотвод уехал и теперь каждый их чих будет как под микроскопом.

  • Вот что значит любимый внук, любой каприз выполнят.

  • Какой громкий заголовок. Люди живут в другой стране, зачем им этот персонал? Они дадут рабочие места по месту проживания

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