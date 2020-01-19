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Лена Ленина выходит замуж

Обладательница самых креативных причесок Лена Ленина нашла свою любовь. В Инстаграме девушка объявила о скором замужестве.

40-летняя бизнесвумен и писательница Лена Ленина сказала заветное «да» таинственному избраннику и согласилась стать его супругой. О грядущем радостном событии она рассказала поклонникам в своем Инстаграме.

«Да, то, о чем говорят, это правда. Выхожу замуж! Сама в шоке. C’est la vie», — подписала Ленина свое фото с мужчиной, который стоит спиной.

Это будет второй брак для Лены. В 2011 году она вышла замуж за лесопромышленника и банкира, миллионера Паскаля Флорана-Эдуарда. Свадьбу они сыграли во Франции, а медовый месяц провели на Бали.

Супруги жили во Франции, но недолго — спустя три года, прямо как по Бегбедеру, Ленина заявила, что разводится с супругом. Причина — патологическая ревность Паскаля. Также у Лениной есть сын, которого она старается скрывать от повышенного внимания общественности.

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19 января 2020
Текст Анна Миллионова
Фото Instagram
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Лена Ленина

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Я не пойму почему при её деньгах она так дёшево смотрится!?

  • Гость

    Я не пойму почему при её деньгах она так дёшево смотрится!?

    Может потому что нет денег? А еще и вкуса? Меня другое удивляет, вроде замуж собралась, а чего ж она такая ядовитая и слишком много времени проводит носом в чужих жизнях?

  • С нетерпением ждём свадебную прическу на свадебных фотках. Думаю будет просто смак 🙂

  • Сколько лет она уже 40-летняя, по-моему с 2000 года

  • Гость

    Сколько лет она уже 40-летняя, по-моему с 2000 года

    И 40-летняя "девушка"...Липовая жизнь, липовые замужества, липовые дома во Франции и тд. Алибасов в юбке.

  • Какая фальш. А мужчина точно не просто продавец в магазине? Была же куча её статей о жизни с альфонсом, а тут бывший муж миллионер, нестыковочка. Ну хоть написано неплохо, сразу видно редактор правил, и не она сама писала. Уже лучше.

  • А еще всегда очень жаль её собак. Сама прическу себе накрутит, а собаки видно, что нечесаные и не стриженные по несколько недель. Лена, не мучай животных, собачек не модно с собой носить еще со времен французских куртизанок.

  • Мне было 23-лениной было 40,мне 30-лениной опять сорок.Чудеса в действии.

  • Гость

    Сколько лет она уже 40-летняя, по-моему с 2000 года

    Тоже удивилась... Мне казалось, что ей побольше лет, точно помню, что уже несколько лет назад было за 40..

  • В википедии четко написана дата рождения ее - 25 октября 1971 года. Какие 40 лет? Откуда это взяли? Ей 48 исполнилось в октябре прошлого года.

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