Лена Ленина выходит замуж

Обладательница самых креативных причесок Лена Ленина нашла свою любовь. В Инстаграме девушка объявила о скором замужестве.

40-летняя бизнесвумен и писательница Лена Ленина сказала заветное «да» таинственному избраннику и согласилась стать его супругой. О грядущем радостном событии она рассказала поклонникам в своем Инстаграме.

«Да, то, о чем говорят, это правда. Выхожу замуж! Сама в шоке. C’est la vie», — подписала Ленина свое фото с мужчиной, который стоит спиной.

Это будет второй брак для Лены. В 2011 году она вышла замуж за лесопромышленника и банкира, миллионера Паскаля Флорана-Эдуарда. Свадьбу они сыграли во Франции, а медовый месяц провели на Бали.



Супруги жили во Франции, но недолго — спустя три года, прямо как по Бегбедеру, Ленина заявила, что разводится с супругом. Причина — патологическая ревность Паскаля. Также у Лениной есть сын, которого она старается скрывать от повышенного внимания общественности.