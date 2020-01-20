Инсайдер: Анджелина Джоли впала в голодную депрессию

Пока Брэд Питт наслаждается весьма урожайным для него сезоном кинонаград, Анджелина Джоли все никак не может вернуться к нормальной жизни. Если верить инсайдерам, актриса продолжает терять вес.

Анджелина Джоли

В 2016-м Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о намерении развестись. С тех пор супруги хоть и перестали формально являться мужем и женой, но по-прежнему со скандалами делят совместное имущество и опеку над детьми.

Ни для кого не станет секретом, что актеры с трудом переживали эти тяжелые времена.

Однако и Брэд, и Энджи не прекращали сниматься в кино. В 2019-м у обоих были яркие премьеры. Но согласитесь, о Питте в последнее время слышно куда больше позитивных новостей.

Брэд Питт

За роль в фильме «Однажды в... Голливуде» мужчина получает одну награду за другой — в минувший вечер, например, он стал лучшим актером второго плана по версии SAG Awards.

К тому же в Сети регулярно появляются слухи то о его воссоединении с Дженнифер Энистон, то о новых амурных увлечениях.

А вот Джоли не раз призналась, что отношения с Питтом лишили ее возможности развивать свою карьеру, а тяжелый развод и вовсе вылился в огромные проблемы со здоровьем.



Особенно сильно Анджелина переживает из-за невозможности переехать из Америки в другую страну. По закону, пока всем детям не исполнится 18 лет, актриса не имеет права увозить их далеко от отца.



Из-за этого знаменитость постоянно находится в разбитом состоянии и даже забывает... поесть.

«Еда — последнее, что у нее на уме. Никто из окружения не помнит, когда она, к примеру, нормально обедала. Обычно она ест только фрукты и пьет много кофе, чтобы быть бодрой. Она совершенно не заботится о своем здоровье», — рассказал инсайдер порталу Radar Online. Также аноним уточнил, что за последние месяцы Джоли вновь похудела до 45 килограммов. Напомним, примерно столько же актриса весила в самый тяжелый начальный период после расставания с Питтом.