Кто может заменить Гарри и Меган при британском дворе

Пару недель назад принц Гарри и Меган Маркл сложили свои полномочия и отказались от королевских привилегий. Теперь супругам запрещено использовать некоторые из своих титулов, получать средства из бюджета и многое другое.
Известно, что эта почетная роль подразумевает исполнение некоторых придворных обязанностей и посещение светских мероприятий. В отсутствие Сассексов эти дела некому выполнять — Уильям и Кейт просто не в состоянии успевать на все приемы!
В связи с этим в британских СМИ активно обсуждают новые назначения. Предполагается, что королева обяжет своего младшего сына принца Эндрю и его семью занять место Гарри и Меган.
И все же эксперты уверены: главной звездой станут не Софи и Эдвард, а их 16-летняя дочь Луиза. Новые времена требуют новых героев, которых публике было бы интересно изучать!
Пока о Луизе известно не очень много. Главные факты ее биографии касаются детства. Все потому, что девушка родилась за месяц до планируемой даты. Тогда, в ноябре 2003-го, графиня Софи перенесла экстренное кесарево сечение. Во время операции и мать, и ребенок чуть не погибли из-за сильной кровопотери на фоне разрыва плаценты.
Все детство леди Луиза страдала от проблем со зрением (косоглазия), но после череды операций поборола недуг. Сегодня девушка все чаще появляется на публике, а также регулярно участвует в соревнованиях по верховой езде, являясь большой поклонницей лошадей. Кто знает, возможно совсем скоро мы все будем обсуждать именно ее наряды и выходы в свет.