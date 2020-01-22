Кто может заменить Гарри и Меган при британском дворе

После отлучения принца Гарри и Меган Маркл от британского двора королевская семья испытывает проблемы с количеством официально работающих монархов. В связи с этим, считают эксперты, скоро королева наделит большими полномочиями своих других родственников.

Принц Гарри и Меган Маркл

Пару недель назад принц Гарри и Меган Маркл сложили свои полномочия и отказались от королевских привилегий. Теперь супругам запрещено использовать некоторые из своих титулов, получать средства из бюджета и многое другое.

И хотя Гарри и Меган остались герцогами, больше они не считаются старшими членами британской королевской семьи.

Известно, что эта почетная роль подразумевает исполнение некоторых придворных обязанностей и посещение светских мероприятий. В отсутствие Сассексов эти дела некому выполнять — Уильям и Кейт просто не в состоянии успевать на все приемы!

Принц Эдвард с семьей

В связи с этим в британских СМИ активно обсуждают новые назначения. Предполагается, что королева обяжет своего младшего сына принца Эндрю и его семью занять место Гарри и Меган.

Супруга 55-летнего Эдварда, графиня Софи Уэссекская, очень тесно общается со свекровью, поэтому Елизавета II была бы рада чаще видеть ее и внуков на официальных мероприятиях.

И все же эксперты уверены: главной звездой станут не Софи и Эдвард, а их 16-летняя дочь Луиза. Новые времена требуют новых героев, которых публике было бы интересно изучать!



Пока о Луизе известно не очень много. Главные факты ее биографии касаются детства. Все потому, что девушка родилась за месяц до планируемой даты. Тогда, в ноябре 2003-го, графиня Софи перенесла экстренное кесарево сечение. Во время операции и мать, и ребенок чуть не погибли из-за сильной кровопотери на фоне разрыва плаценты.



Софи родилась весом всего в 2 кг, и несколько недель семья скрывала ее от публики. Только после устранения всех проблем королева объявила о внучке и присвоила ей титул леди.

Все детство леди Луиза страдала от проблем со зрением (косоглазия), но после череды операций поборола недуг. Сегодня девушка все чаще появляется на публике, а также регулярно участвует в соревнованиях по верховой езде, являясь большой поклонницей лошадей. Кто знает, возможно совсем скоро мы все будем обсуждать именно ее наряды и выходы в свет.