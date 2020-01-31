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«Была бы официанткой»: сестра Меган Маркл рассказала, кем бы герцогиня стала без помощи отца, и упрекнула ее в неблагодарности

После «Мегзита» неугомонные родственники герцогини Сассекской начали с новыми силами давать интервью всем желающим. На днях сестра звезды Саманта уверенно заявила, что без своего отца Меган никогда бы не добилась успеха.
Меган Маркл

Известно, что герцогиня Сассекская не поддерживает связь со своими родственниками, кроме мамы Дории Рэгланд. Все дело в желании Марклов нажиться на Меган любыми способами. Не получилось проникнуть во дворец — ничего страшного, значит, настало время сенсаций. И вот уже Томас Маркл делится детскими снимками дочери, да и старшая сестра герцогини не отстает, критикуя поступки родственницы.

В беседе с ведущими программы NewstalkZB Саманта вновь заговорила о Меган, когда речь зашла о последствиях «Мегзита». Как и следовало ожидать, в адрес герцогини Сассекской не прозвучало ни одного доброго слова.

Меган Маркл

На этот раз женщина распекала родственницу за то, что та проявила такое равнодушие по отношению к отцу. Ведь Меган могла даже не мечтать о карьере актрисы, если бы не Томас. Мужчина работал в прошлом осветителем в Голливуде и обладал некоторым количеством полезных знакомств. По словам сестры Меган, ее ожидала куда более незавидная участь без протекции отца.

«Боже, без него она в лучшем случае была бы официанткой. Он дал ей все, а взамен получил отвратительное обращение. Так что как минимум она должна ему позвонить и проявить немного благодарности», — сообщила Саманта.

Напомним, недавно Томас Маркл объявил, что будет каждый месяц давать новое интервью, пока дочь и зять не выйдут с ним на связь. Впрочем, пока никакой реакции со стороны Сассексов на его слова не последовало. 

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31 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, YouTube.com
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Меган Маркл

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  • Папафри и вторая доча во всей красе.

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