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Джесси Джей призналась, что сексу с Ченнингом Татумом предпочтет готовку и уборку

Не так давно Джесси Джей и Ченнинг Татум воссоединились после краткого расставания. В недавнем интервью певица поделилась любопытной деталью их совместной жизни, которая изумила многих.
Джесси Джей, Ченнинг Татум

Несмотря на ссоры и расставание, Джесси Джей и Ченнинг Татум все-таки решили дать отношениям второй шанс и обрадовали поклонников, появившись вместе на пре-пати «Грэмми».

На днях 31-летняя певица дала интервью изданию The Times of London и поведала о своих буднях. В том числе, Джесси перечислила, чем больше всего любит заниматься. И подробности, которые она сообщила, наверняка расстроили поклонниц Ченнинга Татума. Кажется, жаркие ночи с бойфрендом не так уж сильно вдохновляют девушку.

Ченнинг Татум, Джесси Джей
Джесси сообщила, что ей нравится проводить время в одиночестве. Особенно она обожает уборку по дому, и это — настоящая страсть певицы. «Я люблю готовить, убираться, петь и заниматься сексом. Да, именно в таком порядке», — подчеркнула звезда.

Джесси добавила, что, если бы не связала свою жизнь с творчеством, стала бы специалистом по наведению порядка, как знаменитая Мари Кондо. А после трудного рабочего дня знаменитость обычно предпочитает зажечь свечи, включить приятную музыку и сделать маску для лица. 

Напомним, Ченнинг Татум ранее был женат на Дженне Деван, с которой расстался в 2018 году. Вскоре после развода он закрутил роман с британской певицей Джесси Джей.

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02 февраля 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Ченнинг Татум, Джесси Джей

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