Джесси Джей призналась, что сексу с Ченнингом Татумом предпочтет готовку и уборку

Несмотря на ссоры и расставание, Джесси Джей и Ченнинг Татум все-таки решили дать отношениям второй шанс и обрадовали поклонников, появившись вместе на пре-пати «Грэмми».
На днях 31-летняя певица дала интервью изданию The Times of London и поведала о своих буднях. В том числе, Джесси перечислила, чем больше всего любит заниматься. И подробности, которые она сообщила, наверняка расстроили поклонниц Ченнинга Татума. Кажется, жаркие ночи с бойфрендом не так уж сильно вдохновляют девушку.
Джесси добавила, что, если бы не связала свою жизнь с творчеством, стала бы специалистом по наведению порядка, как знаменитая Мари Кондо. А после трудного рабочего дня знаменитость обычно предпочитает зажечь свечи, включить приятную музыку и сделать маску для лица.
Напомним, Ченнинг Татум ранее был женат на Дженне Деван, с которой расстался в 2018 году. Вскоре после развода он закрутил роман с британской певицей Джесси Джей.