Дмитрий Шепелев подтвердил, что покидает Первый канал

Не так давно на просторах Сети появились слухи о том, что Дмитрий Шепелев больше не будет работать на Первом канале. Однако телеведущий не спешил подтверждать или опровергать эту информацию. 18 февраля Дмитрий разместил в Инстаграме новый пост, в котором расставил все точки над i.

Шепелев подтвердил: он действительно уходит с Первого канала. По словам мужчины, эта работа позволила ему посетить множество стран и познакомиться с такими людьми, как Юрий Николаев и Людмила Гурченко. Но его история здесь подошла к логическому завершению, и телеведущий начинает новый жизненный этап.