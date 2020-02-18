Дмитрий Шепелев подтвердил, что покидает Первый канал

Не так давно на просторах Сети появились слухи о том, что Дмитрий Шепелев больше не будет работать на Первом канале. Однако телеведущий не спешил подтверждать или опровергать эту информацию. 18 февраля Дмитрий разместил в Инстаграме новый пост, в котором расставил все точки над i.
Шепелев подтвердил: он действительно уходит с Первого канала. По словам мужчины, эта работа позволила ему посетить множество стран и познакомиться с такими людьми, как Юрий Николаев и Людмила Гурченко. Но его история здесь подошла к логическому завершению, и телеведущий начинает новый жизненный этап.
«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие», — сообщил Дмитрий.
Многие фолловеры Шепелева пожелали ему удачи в новых начинаниях: «У вас обязательно все будет хорошо! Такая сила духа! Браво», «Прекрасный ведущий с невероятно правильной речью и приятным голосом. Все будет хорошо обязательно», «Значит у вас новый этап в жизни! С чем вас и поздравляем!»
Дмитрий Шепелев вел на Первом канале программы «ДОстояние РЕспублики», «Здравствуйте, девочки!», «Минута славы» и «На самом деле».
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает 6-летнего сына Платона от Жанны Фриске, умершей от рака головного мозга. В конце прошлой осени телеведущий перестал скрывать свой роман с Екатериной Тулуповой. По словам Дмитрия, первоначально ему было тяжело найти общий язык с дочерью своей возлюбленной.
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