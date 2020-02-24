«Не нам судить ее и говорить, как жить»: звезды поддерживают Любовь Успенскую и поздравляют с 66-летием

24 февраля известная певица Любовь Успенская отмечает свой день рождения. Праздник артистка встречает в очередном гастрольном туре, без родственников рядом.
За прошедшие недели Успенская и ее наследница не раз появлялись в эфире федеральных телеканалов и открывали нелицеприятные подробности семейной жизни, получая в ответ негативную реакцию зрителей.
Особенно сильно пожалела артистка об участии в программе Ксении Собчак «Док-ток» на Первом канале. Успенская написала в своем микроблоге, что чувствует себя униженной и оболганной после участия в шоу медиадивы, которая якобы не дала ей сказать ни слова.
Сегодня в соцсетях появилось немало поздравлений, адресованных Успенской. Звездные друзья именинницы весь день восхищаются ее талантом и трудолюбием, желают здоровья и счастья в личной жизни, а также оказывают поддержку в связи с упомянутым скандалом.
«Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за все, что происходит в твоей семье. Все на твоих хрупких плечах! Мы многое видели и знаем друг о друге, мы всегда делимся тем, что у нас на душе, и, конечно, мы всегда поддерживаем друг друга! Я очень хочу попросить моих подписчиков поддержать Любовь в этот прекрасный день. Она проходит очень непростой период в своей жизни. И не нам, поверьте, судить или говорить, как ей жить!» — написала в своем микроблоге Наталья Чистякова-Ионова.