«Не нам судить ее и говорить, как жить»: звезды поддерживают Любовь Успенскую и поздравляют с 66-летием

24 февраля Любови Успенской исполнилось 66 лет. В этом году певица получает не просто теплые поздравления от знаменитых друзей, но и их поддержку в связи с недавним конфликтом с дочерью.

Любовь Успенская

24 февраля известная певица Любовь Успенская отмечает свой день рождения. Праздник артистка встречает в очередном гастрольном туре, без родственников рядом.

Дело в том, что недавно Любовь Залмановна публично поссорилась с единственной дочерью , 30-летней Татьяной Плаксиной.

За прошедшие недели Успенская и ее наследница не раз появлялись в эфире федеральных телеканалов и открывали нелицеприятные подробности семейной жизни, получая в ответ негативную реакцию зрителей.

Особенно сильно пожалела артистка об участии в программе Ксении Собчак «Док-ток» на Первом канале. Успенская написала в своем микроблоге, что чувствует себя униженной и оболганной после участия в шоу медиадивы, которая якобы не дала ей сказать ни слова.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Любовь Залмановна сразу вернулась к работе и счастлива встретить очередной день рождения.

Сегодня в соцсетях появилось немало поздравлений, адресованных Успенской. Звездные друзья именинницы весь день восхищаются ее талантом и трудолюбием, желают здоровья и счастья в личной жизни, а также оказывают поддержку в связи с упомянутым скандалом.

1 2 3 ... 10 Знаменитости поздравляют Любовь Успенскую с днем рождения

«Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за все, что происходит в твоей семье. Все на твоих хрупких плечах! Мы многое видели и знаем друг о друге, мы всегда делимся тем, что у нас на душе, и, конечно, мы всегда поддерживаем друг друга! Я очень хочу попросить моих подписчиков поддержать Любовь в этот прекрасный день. Она проходит очень непростой период в своей жизни. И не нам, поверьте, судить или говорить, как ей жить!» — написала в своем микроблоге Наталья Чистякова-Ионова.

