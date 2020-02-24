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«Не нам судить ее и говорить, как жить»: звезды поддерживают Любовь Успенскую и поздравляют с 66-летием

24 февраля Любови Успенской исполнилось 66 лет. В этом году певица получает не просто теплые поздравления от знаменитых друзей, но и их поддержку в связи с недавним конфликтом с дочерью.
Любовь Успенская
Любовь Успенская

24 февраля известная певица Любовь Успенская отмечает свой день рождения. Праздник артистка встречает в очередном гастрольном туре, без родственников рядом. 

Дело в том, что недавно Любовь Залмановна публично поссорилась с единственной дочерью, 30-летней Татьяной Плаксиной. 

За прошедшие недели Успенская и ее наследница не раз появлялись в эфире федеральных телеканалов и открывали нелицеприятные подробности семейной жизни, получая в ответ негативную реакцию зрителей. 

Любовь Успенская
 

Особенно сильно пожалела артистка об участии в программе Ксении Собчак «Док-ток» на Первом канале. Успенская написала в своем микроблоге, что чувствует себя униженной и оболганной после участия в шоу медиадивы, которая якобы не дала ей сказать ни слова. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Любовь Залмановна сразу вернулась к работе и счастлива встретить очередной день рождения. 

Сегодня в соцсетях появилось немало поздравлений, адресованных Успенской. Звездные друзья именинницы весь день восхищаются ее талантом и трудолюбием, желают здоровья и счастья в личной жизни, а также оказывают поддержку в связи с упомянутым скандалом. 

«Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за все, что происходит в твоей семье. Все на твоих хрупких плечах! Мы многое видели и знаем друг о друге, мы всегда делимся тем, что у нас на душе, и, конечно, мы всегда поддерживаем друг друга! Я очень хочу попросить моих подписчиков поддержать Любовь в этот прекрасный день. Она проходит очень непростой период в своей жизни. И не нам, поверьте, судить или говорить, как ей жить!» — написала в своем микроблоге Наталья Чистякова-Ионова. 

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24 февраля 2020
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Любовь Успенская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Певица Валерия, Певица Жасмин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Лучше бы Глюказа посоветовала ей перестать бегать по ток-шоу и вытряхивать её грязное бельё на всю страну.

  • а кому судить, только психиатрам, что ли? да и какая разница из-за чего, точно, это махровый дрдом творится. факт, что там надо жить только врозь. Любе убедиться в собственной психической состоятельности с медицинской точки зрения. Потому что неадекват в её исполнении очень впечатлил. Многолетнее, стойкое такое запугивание человека с детских лет.

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