На шестой день после кесарева Оксана Самойлова надела бикини и готова выйти на пляж

Оксана Самойлова приходит в форму с поражающей воображение скоростью. Не прошло и недели, как бизнесвумен, ставшая матерью в четвертый раз, уже готова демонстрировать стройную фигуру на солнечном пляже в Майами.

Недавно 31-летняя Оксана Самойлова в четвертый раз стала мамой. На свет появился долгожданный сын Давид, которому были особенно рады звездные супруги, воспитывающие трех дочерей.

Многих удивляет то, как быстро Оксана приходит в норму после четвертого по счету кесарева. Более того, и сама знаменитость не скрывает своего удивления. В инстаграм-историях Самойлова поделилась видео, где демонстрирует свою фигуру в бикини. По ней действительно не скажешь, что меньше недели назад супруга Джигана родила четвертого ребенка.

В видео Оксана снимает себя в зеркало, поворачивается в профиль, чтобы все точно убедились: никакого фотшопа, только «местная магия», как называет свою трансформацию жена рэпера.

«Сейчас пара дней — и все, можно идти на пляж. Я вообще ничего не делаю. У меня до этого день на 15-й еще был живот. Не знаю, как такое возможно. Короче, это не я. Можете меня не хвалить», — весело сообщила бизнесвумен.

1 2 3 ... 10 18 февраля Оксана Самойлова родила сына, которого назвали Давидом

Напомним, роды Самойловой нельзя было назвать простыми, несмотря на то, что она говорила о них с юмором. Ее сын появился на свет раньше срока, и весь первый день после внепланового кесарева звезда находилась в состоянии «полубреда». Сейчас ухаживать за малышом Давидом Оксане помогают дочери.