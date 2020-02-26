Этой весной принц Гарри и Меган Маркл завершат свой переход к независимой жизни и сложат королевские полномочия. Теперь супругам придется отказаться от государственного финансирования, своего прибыльного бренда Sussex Royal, а также от некоторых из титулов.

Сассексы заявляют, что абсолютно спокойно относятся ко всем требованиям королевы и понимают их необходимость.

Инсайдеры же сообщают, что на самом деле супруги рассчитывали на более выгодные условия своего отлучения от семьи.