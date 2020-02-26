Этой весной принц Гарри и Меган Маркл завершат свой переход к независимой жизни и сложат королевские полномочия. Теперь супругам придется отказаться от государственного финансирования, своего прибыльного бренда Sussex Royal, а также от некоторых из титулов.
Сассексы заявляют, что абсолютно спокойно относятся ко всем требованиям королевы и понимают их необходимость.
Инсайдеры же сообщают, что на самом деле супруги рассчитывали на более выгодные условия своего отлучения от семьи.
Поклонники тоже уверены, что герцог и герцогиня затаили обиду на Елизавету II. В их официальных сообщениях не раз звучит мысль о том, что им якобы совсем ничего не нужно от Короны — только свобода и покой.
Такие слова не могут не задевать королеву, которая всеми силами стремится минимизировать последствия семейного раскола и удовлетворить интересы всех сторон.
Тем не менее Гарри и Меган по-прежнему гнут свою линию. Так, 26 февраля, во время выступления на саммите в Шотландии, герцог Сассекский попросил присутствующих называть его «просто Гарри» и забыть о титуле принца, передает авторитетный портал Mail Online.
Вероятно, мужчина специально обратил внимание на этот нюанс. Минувшей осенью, во время путешествия по Африке, он уже просил местных жителей обращаться к ним с женой по именам, что противоречит королевскому протоколу. Тогда это очень сильно обеспокоило Елизавету II.
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