«Зовите меня просто Гарри»: герцог Сассекский пытается шутить по поводу запрета использовать королевский товарный знак

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл окончательно откажутся от своих королевских привилегий и начнут независимую жизнь. Кажется, мужчина уже на все сто готов к новому этапу. 

26 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Принц Гарри, Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри

Этой весной принц Гарри и Меган Маркл завершат свой переход к независимой жизни и сложат королевские полномочия. Теперь супругам придется отказаться от государственного финансирования, своего прибыльного бренда Sussex Royal, а также от некоторых из титулов. 

Сассексы заявляют, что абсолютно спокойно относятся ко всем требованиям королевы и понимают их необходимость.

Инсайдеры же сообщают, что на самом деле супруги рассчитывали на более выгодные условия своего отлучения от семьи.

Елизавета II, Принц Гарри

Поклонники тоже уверены, что герцог и герцогиня затаили обиду на Елизавету II. В их официальных сообщениях не раз звучит мысль о том, что им якобы совсем ничего не нужно от Короны — только свобода и покой. 

Такие слова не могут не задевать королеву, которая всеми силами стремится минимизировать последствия семейного раскола и удовлетворить интересы всех сторон. 

Тем не менее Гарри и Меган по-прежнему гнут свою линию. Так, 26 февраля, во время выступления на саммите в Шотландии, герцог Сассекский попросил присутствующих называть его «просто Гарри» и забыть о титуле принца, передает авторитетный портал Mail Online. 

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Принц Гарри попросил окружающих называть его по имени
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Вероятно, мужчина специально обратил внимание на этот нюанс. Минувшей осенью, во время путешествия по Африке, он уже просил местных жителей обращаться к ним с женой по именам, что противоречит королевскому протоколу. Тогда это очень сильно обеспокоило Елизавету II. 

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Комментарии

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  • Если это юмор, то выглядит жалко
  • Он мне очень симпатичен!)) Классный мужчина. От нее веет защитой и упорством
  • Ахаха, это смех сквозь слезы))) Я думаю, жена ему уже всю плешь проела с этим брендом и сколько денег они в него вбухали и тут облом.
  • Ну и правильно, ушел из БКС, стал просто Гарри, они этого и хотели

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