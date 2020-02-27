Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поздравили старшего сына с 16-летием

Альбина Джанабаева воспитывает двоих сыновей от Валерия Меладзе: Константина и Луку. На днях старшему отпрыску звезд исполнилось 16 лет, и в честь этого певица выложила коллаж из семейных снимков.

Альбина Джанабаева редко распространяется о своей личной жизни. Она периодически публикует в Инстаграме снимки с супругом Валерием Меладзе, но фото с детьми там отыскать сложно. Певица воспитывает двоих наследников: Константина и Луку.

Старшему сыну звезд на днях исполнилось 16 лет. В честь этого события его поздравила мама. Альбина разместила в инстаграм-историях коллаж с семейными фото. На них Константин запечатлен с родителями и в детстве, и в юности.

«С днем рождения!» — поздравила отпрыска звезда. Она также отметила и Валерия на коллаже.

Фолловеры знаменитости считают, что наследник Меладзе и Джанабаевой больше похож на маму, чем на отца. Примечательно, что Константина совсем не интересует шоу-бизнес. Валерий Шотаевич рассказывал, что юношу больше увлекает наука.

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Напомним, артист — многодетный отец. Помимо сыновей от Альбины Джанабаевой, у него есть три дочери от первого брака с Ириной Меладзе: Инга, Софья и Арина. Девушки поддерживают теплые отношения со своим звездным папой.