Дмитрий и Анастасия Тарасовы крестили свою младшую дочь Еву

Анастасия старательно готовилась к этому мероприятию. Накануне таинства крещения она показала, как выглядит полуторагодовалая Милана в кружевном платке. Очень милое зрелище!

Кстати, девочка, по словам супруги футболиста, совершенно не ревнует к сестренке. Напротив, старшая наследница Анастасии будто повзрослела после появления Евы на свет и уже помогает маме ухаживать за малышкой.