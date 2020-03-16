Дмитрий и Анастасия Тарасовы крестили свою младшую дочь Еву

16 марта супруги Тарасовы вместе со своими дочерьми отправились в один из московских храмов. Там состоялись крестины малышки Евы, которая появилась на свет 5 февраля. Впечатлениями от торжественного события счастливые звездные родители поделились в соцсетях.
Анастасия старательно готовилась к этому мероприятию. Накануне таинства крещения она показала, как выглядит полуторагодовалая Милана в кружевном платке. Очень милое зрелище!
Кстати, девочка, по словам супруги футболиста, совершенно не ревнует к сестренке. Напротив, старшая наследница Анастасии будто повзрослела после появления Евы на свет и уже помогает маме ухаживать за малышкой.
Для крестин младшей дочери супруга футболиста выбрала интересный аутфит. Она появилась в белом платье в горошек и дополнила наряд черным ободком — такие очень любит носить Кейт Миддлтон.
Дмитрий сопровождал супругу и девочек, несмотря на свою травму. Напомним, футболист недавно сломал ногу на тренировке в казанском «Рубине» и был вынужден отправиться в Италию на операцию.
Вернувшись домой, супруги отметили торжественное событие. Они украсили гостиную белыми и розовыми воздушными шарами, а также заказали необычный торт пудрового цвета с (!) «бриллиантовым» крестом.
16 марта 2020 · ·
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