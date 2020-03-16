Дмитрий и Анастасия Тарасовы крестили свою младшую дочь Еву

Тарасовы крестили свою месячную дочь Еву в одном из храмов столицы. После этого они устроили пышный праздник дома.

Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов

16 марта супруги Тарасовы вместе со своими дочерьми отправились в один из московских храмов. Там состоялись крестины малышки Евы, которая появилась на свет 5 февраля. Впечатлениями от торжественного события счастливые звездные родители поделились в соцсетях.

Анастасия старательно готовилась к этому мероприятию. Накануне таинства крещения она показала, как выглядит полуторагодовалая Милана в кружевном платке. Очень милое зрелище!

Кстати, девочка, по словам супруги футболиста, совершенно не ревнует к сестренке. Напротив, старшая наследница Анастасии будто повзрослела после появления Евы на свет и уже помогает маме ухаживать за малышкой.

Анастасия Тарасова

Для крестин младшей дочери супруга футболиста выбрала интересный аутфит. Она появилась в белом платье в горошек и дополнила наряд черным ободком — такие очень любит носить Кейт Миддлтон.

Анастасия Тарасова, Дмитрий Тарасов

Дмитрий сопровождал супругу и девочек, несмотря на свою травму. Напомним, футболист недавно сломал ногу на тренировке в казанском «Рубине» и был вынужден отправиться в Италию на операцию.

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Дмитрий и Анастасия Тарасовы устроили месячной дочери Еве таинство крещения
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Вернувшись домой, супруги отметили торжественное событие. Они украсили гостиную белыми и розовыми воздушными шарами, а также заказали необычный торт пудрового цвета с (!) «бриллиантовым» крестом. 

16 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Украшение шариками дома - за рекламу в инсте, торт - за рекламу в инсте, платок - за рекламу в инсте. На всем сэкономили.
  • Если бы не эта тошнотная сумочка и странный ободок, Настя бы была нормально одета.
  • хорошо отфотошопила настена всех. Настоящие тарас и настя , и даже дети далеки от того , что нам пытаются показать. Блестящая обертка, а что там внутри....
  • Милана так на папу похожа. Счастливой будет!
  • Не крестины - а сплошная реклама платка, торта и т.п. У Тарасовых ничего святого))

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