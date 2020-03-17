Коронавирус не пощадил даже самого сексуального британского актера

Как и Том Хэнкс, Идрис Эльба сообщил неприятную новость в своем Твиттере. Один из самых сексуальных британских актеров подхватил коронавирус.

«Этим утром я прошел тест на COVID-19, он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматиками. Буду держать вас в курсе ситуации. Никакой паники», — заявил Эльба.