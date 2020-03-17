Коронавирус не пощадил даже самого сексуального британского актера

47-летний Идрис Эльба сообщил о положительном тесте на COVID-19 и попросил обойтись без паники.

Как и Том Хэнкс, Идрис Эльба сообщил неприятную новость в своем Твиттере. Один из самых сексуальных британских актеров подхватил коронавирус.

«Этим утром я прошел тест на COVID-19, он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматиками. Буду держать вас в курсе ситуации. Никакой паники», — заявил Эльба.

Поклонники пожелали Идрису скорейшего выздоровления, а также посетовали, что пандемия не щадит даже самых спортивных и активных. Надеемся, все обойдется, и актер сможет победить болезнь, как и большинство людей, заразившихся коронавирусом.

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Идрис Эльба сообщил о диагнозе коронавирус
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47-летний Идрис Эльба снялся в таких фильмах, как «Рок-н-рольщик», «Большая игра», «Прометей» и серии картин «Тор» от студии Marvel. Помимо этого, он исполнил главную роль в сериале «Лютер». В 2018-м Эльба был признан самым сексуальным актером по версии журнала People.

17 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Ну сидит мужик дома, скоро кашлять начнёт, сопли потеет. Переболеет и дальше пойдёт работать. Все ок. Также как и с Томом Хэнксом всё будет ок.
  • посмотрите видео на ютуб от профсоюза врачей Альянс врачей. Там все четко объясняется, почему у нас так "мало" в РФ заболевших короновирусом.
  • какая связь между вирусом и спортивностью??

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