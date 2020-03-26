На днях в СМИ появилась информация, что у 78-летнего Льва Лещенко диагностировали коронавирус. Вместе с супругой Ириной артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке.
Владимир Винокур, друг артиста, опроверг сообщения прессы о диагнозе Лещенко. Он настаивал на том, что у певца двустороннее воспаление легких. Однако были и те, кто отнесся к словам знаменитости со скепсисом.
Например, Ксению Собчак удивило, что многие пожилые люди были госпитализированы с пневмонией. «У нас тогда, получается, эпидемия двусторонних воспалений легких?» — задала телеведущая своим читателям риторический вопрос в телеграм-канале «Кровавая барыня».
Вечером 26 марта о самочувствии артиста рассказал глава Минздрава России.
«Состояние Льва Валерьяновича улучшилось, это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, но и всех поклонников. Сегодня он не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», — сообщил Михаил Мурашко в эфире Первого канала.
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Лев Валерьянович страдает от серьезных осложнений. В том числе, речь шла об отеке легких.
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26 марта 2020 · ·
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