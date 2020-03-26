На днях в СМИ появилась информация, что у 78-летнего Льва Лещенко диагностировали коронавирус. Вместе с супругой Ириной артист был госпитализирован в больницу в Коммунарке.

Владимир Винокур, друг артиста, опроверг сообщения прессы о диагнозе Лещенко. Он настаивал на том, что у певца двустороннее воспаление легких. Однако были и те, кто отнесся к словам знаменитости со скепсисом.



Например, Ксению Собчак удивило, что многие пожилые люди были госпитализированы с пневмонией. «У нас тогда, получается, эпидемия двусторонних воспалений легких?» — задала телеведущая своим читателям риторический вопрос в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Вечером 26 марта о самочувствии артиста рассказал глава Минздрава России.