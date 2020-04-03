3 апреля Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. Известной и всеми любимой актрисе исполнилось 49 лет. В настоящее время она борется с онкологическим заболеванием. В связи с этим ее семья, которая ведет в Инстаграме особый аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк», обратилась к поклонникам.
Родственники артистки поблагодарили всех, кто молится за нее и желает ей скорее выздороветь. Кроме того, особые слова были адресованы врачам, которые помогают Анастасии справиться с тяжелой болезнью.
«Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти», — сообщила семья звезды.
На днях Анна, старшая дочь Анастасии, рассказала о сестре, появившейся на свет в 2018 году. По словам девушки, малышка — само очарование и настоящий «маленький ангелочек».
Woman.ru поздравляет Анастасию с днем рождения и желает ей крепкого здоровья!
3 апреля 2020 · ·
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