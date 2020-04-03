3 апреля Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. Известной и всеми любимой актрисе исполнилось 49 лет. В настоящее время она борется с онкологическим заболеванием. В связи с этим ее семья, которая ведет в Инстаграме особый аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк», обратилась к поклонникам.

Родственники артистки поблагодарили всех, кто молится за нее и желает ей скорее выздороветь. Кроме того, особые слова были адресованы врачам, которые помогают Анастасии справиться с тяжелой болезнью.