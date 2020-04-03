«Мы пережили темные и безвыходные моменты»: в день рождения Анастасии Заворотнюк ее семья обратилась к поклонникам

3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. В связи с этим ее родственники поблагодарили поклонников и рассказали о состоянии актрисы.

Анастасия Заворотнюк

3 апреля Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения. Известной и всеми любимой актрисе исполнилось 49 лет. В настоящее время она борется с онкологическим заболеванием. В связи с этим ее семья, которая ведет в Инстаграме особый аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк», обратилась к поклонникам. 

Родственники артистки поблагодарили всех, кто молится за нее и желает ей скорее выздороветь. Кроме того, особые слова были адресованы врачам, которые помогают Анастасии справиться с тяжелой болезнью.

Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк с детьми и супругом Петром Чернышевым

«Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти», — сообщила семья звезды.

На днях Анна, старшая дочь Анастасии, рассказала о сестре, появившейся на свет в 2018 году. По словам девушки, малышка — само очарование и настоящий «маленький ангелочек».

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Анастасия Заворотнюк тяжело больна
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Woman.ru поздравляет Анастасию с днем рождения и желает ей крепкого здоровья!

3 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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под именем
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  • С Днём Рождения, Настенька!!!!! Здоровья!!!!!!!
  • Если честно, история мутная. Есть предположение что таким образом Настя скрывается от банков и долгов. Жанна Фриске тоже болела раком, но все же попадала в объективы папарацци, а тут человек как в воздухе растворился.

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