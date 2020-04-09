На днях на британском канале BBC2 вышел документальный фильм «Графиня и русский миллиардер», посвященный отношениям британской аристократки Александры Толстой (дальней родственницы Льва Николаевича) и олигарха Сергея Пугачева. Лента снималась в течение 5 лет. Этот роман напоминает сказку, если только не задумываться о горьком финале красивой истории. Итак... Впервые они встретились, когда Толстая начала преподавать ему английский язык. Правда, тогда все ограничилось лишь тремя уроками.
Однако в 2008-м они увиделись вновь, и тут между ними и закрутился бурный роман. Вскоре после начала отношений молодая женщина уже ждала ребенка от своего избранника. В 2009 году на свет появился Алексей, через год родился Иван, а в 2012-м Александра подарила возлюбленному дочь Марусю.
«Когда я встретила Сергея, я почувствовала, что влюбляюсь. Было так романтично. Я ни с кем не чувствовала подобной связи», — рассказала героиня журналистам BBC.
Семейство наслаждалось сказочной жизнью в Москве, Лондоне и Париже. «Он давал мне свою кредитную карточку, и я уходила на шоппинг. Я могла заниматься тем, чем пожелаю. У меня был частный самолет. Можно было просто собрать чемодан и отправляться», — вспоминала Александра.
Однако в 2015-м году их жизнь начала рушиться. Сергей был ревнив, и, как сообщает издание The Telegraph, первоначально это даже льстило Александре. Однако впоследствии он стал невыносим. Однажды Пугачев оставил 25 пропущенных звонков своей возлюбленной, когда та ужинала с виконтом Линли. Оказалось, что Сергей подозревал ее в связи с приятелем-аристократом (несмотря на то, что Дэвид Линли женат). Когда Александра перезвонила ему, то услышала оскорбления в свой адрес.
Кроме того, стало известно об уголовных делах, возбужденных ранее против Пугачева в России. После того, как он бежал во Францию, опальный олигарх просил возлюбленную (они так и не зарегистрировали отношения) переехать вместе с детьми к нему. Во время их последней встречи с Пугачевым случилось непоправимое.
«У Сергея была вспышка гнева, и он поднял на меня руку. Он запер детей в другой комнате, а мой и их паспорта спрятал в сейфе. Что-то во мне сломалось в этот момент. Я знала, что мы не в безопасности», — сообщила аристократка.
После того, как Александра вернулась с детьми в Великобританию, Сергей Пугачев, как сообщает Daily Mail, больше не помогал им финансово. В настоящее время их связь ограничивается лишь тем, что экс-возлюбленный пишет графине неприятные электронные письма.
Однако сам Пугачев озвучивает иную версию случившегося. «У нее была охрана. Я все для нее устроил. Даже частный самолет, но она сказала, что полетит обычным рейсом и вернется через 2 недели. И не вернулась. Мать моих детей их украла», — цитирует Сергея Daily Mail.
В документальном фильме Александра призналась, что ее с детьми выселяют из дома в престижном районе Челси. «Мой главный страх заключается в том, что у нас не будет денег и нам будет негде жить. Это настоящий кошмар», — сообщила графиня.
В настоящее время Александра проводит время с детьми в своем загородном коттедже в Оксфордшире. Ее адвокаты по-прежнему рекомендуют ей не пытаться вернуться во Францию, где обосновался ее экс-возлюбленный. Графиня заметила, что дети часто спрашивают у нее, где же их отец. Она отвечает, что он сидит в тюрьме и навестить его нельзя. В будущем Александра планирует рассказать наследникам всю правду.
9 апреля 2020 · ·
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