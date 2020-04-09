На днях на британском канале BBC2 вышел документальный фильм «Графиня и русский миллиардер», посвященный отношениям британской аристократки Александры Толстой (дальней родственницы Льва Николаевича) и олигарха Сергея Пугачева. Лента снималась в течение 5 лет. Этот роман напоминает сказку, если только не задумываться о горьком финале красивой истории. Итак... Впервые они встретились, когда Толстая начала преподавать ему английский язык. Правда, тогда все ограничилось лишь тремя уроками.

Однако в 2008-м они увиделись вновь, и тут между ними и закрутился бурный роман. Вскоре после начала отношений молодая женщина уже ждала ребенка от своего избранника. В 2009 году на свет появился Алексей, через год родился Иван, а в 2012-м Александра подарила возлюбленному дочь Марусю.