88-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе

Не так давно принц Гарри вместе с супругой и сыном переехал в Лос-Анджелес. Антрополог Джейн Гудолл рассказала, как герцог чувствует себя в США.

принц Гарри, Меган Маркл

После того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия, они вместе с малышом Арчи улетели сначала в Канаду, а потом переехали в США. Сассексы обосновались в Лос-Анджелесе, где родилась и выросла Меган. Как сообщали ранее эксперты, жизнь у Гарри там не задалась

На днях приятельница герцога Сассекского 88-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов. По ее словам, Гарри сейчас приходится непросто. И это ей известно не понаслышке, ведь Гудолл общалась с герцогом Сассекским и после «Мегзита».

принц Гарри
Принц Гарри и Джейн Гудолл

«Я не знаю, как теперь сложится его карьера, но мы остаемся на связи. Думаю, что сейчас жизнь кажется ему сложной», — сообщила приятельница герцога Сассеского.

Кроме того, Джейн Гудолл заметила, что принц Гарри может бросить занятия охотой. Причиной для этого является то, что Меган не в восторге от такого увлечения. Что ж, кажется, лишний раз подтверждаются слухи о том, что мнение супруги для Гарри важнее всего.

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Принц Гарри и Меган Маркл в настоящее время живут в Америке
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Кстати, Сассексы давно знакомы с Джейн Гудолл. Приматолог и антрополог даже гостила во Фрогмор-хаусе, где познакомилась с маленьким Арчи.

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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