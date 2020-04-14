88-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе

После того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия, они вместе с малышом Арчи улетели сначала в Канаду, а потом переехали в США. Сассексы обосновались в Лос-Анджелесе, где родилась и выросла Меган. Как сообщали ранее эксперты, жизнь у Гарри там не задалась.

На днях приятельница герцога Сассекского 88-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов. По ее словам, Гарри сейчас приходится непросто. И это ей известно не понаслышке, ведь Гудолл общалась с герцогом Сассекским и после «Мегзита».