88-летняя подруга принца Гарри рассказала о его жизни в Лос-Анджелесе

После того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия, они вместе с малышом Арчи улетели сначала в Канаду, а потом переехали в США. Сассексы обосновались в Лос-Анджелесе, где родилась и выросла Меган. Как сообщали ранее эксперты, жизнь у Гарри там не задалась.
На днях приятельница герцога Сассекского 88-летняя антрополог Джейн Гудолл дала интервью Radio Times, в котором подтвердила мнение экспертов. По ее словам, Гарри сейчас приходится непросто. И это ей известно не понаслышке, ведь Гудолл общалась с герцогом Сассекским и после «Мегзита».
«Я не знаю, как теперь сложится его карьера, но мы остаемся на связи. Думаю, что сейчас жизнь кажется ему сложной», — сообщила приятельница герцога Сассеского.
Кроме того, Джейн Гудолл заметила, что принц Гарри может бросить занятия охотой. Причиной для этого является то, что Меган не в восторге от такого увлечения. Что ж, кажется, лишний раз подтверждаются слухи о том, что мнение супруги для Гарри важнее всего.
Кстати, Сассексы давно знакомы с Джейн Гудолл. Приматолог и антрополог даже гостила во Фрогмор-хаусе, где познакомилась с маленьким Арчи.
14 апреля 2020 · ·
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