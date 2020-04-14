Старшая дочь Ивана Урганта уже несколько месяцев встречается с темнокожим парнем по имени Муса. Когда пользователи только узнали об их романе, то отреагировали по-разному — Эрике даже пришлось отбиваться от наплыва хейтеров!

Впрочем, спустя 3 месяца отношений пары пользователи признали, что они круто смотрятся вместе, и даже стали просить выкладывать совместные фото почаще.