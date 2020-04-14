В Сети обсуждают горячее фото старшей дочери Ивана Урганта и ее темнокожего бойфренда

19-летняя Эрика Кикнадзе поделилась в Инстаграме новыми кадрами со своим возлюбленным. Неудивительно, что фолловеры не могут налюбоваться горячей парой. Смотрите сами!

Старшая дочь Ивана Урганта уже несколько месяцев встречается с темнокожим парнем по имени Муса. Когда пользователи только узнали об их романе, то отреагировали по-разному — Эрике даже пришлось отбиваться от наплыва хейтеров! 

Впрочем, спустя 3 месяца отношений пары пользователи признали, что они круто смотрятся вместе, и даже стали просить выкладывать совместные фото почаще.

В понедельник вечером падчерица Ивана Урганта выложила целую серию снимков, судя по всему, снятых на веб-камеру. А как еще прикажете устраивать фотосессию на карантине?.

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Падчерица Ивана Урганта взорвала Сеть фото с бойфрендом
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На снимках Эрика позирует в мини-платье Dior, а Муса — топлес. «Какие же вы крутые», «Вы слишком горячи для Инстаграма!», «Красивая пара», «Суперские», — отреагировали поклонники звездной наследницы. Подписываемся под каждым словом!

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Парень смотрится неплохо, а девочка не очень

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