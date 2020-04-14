Старшая дочь Ивана Урганта уже несколько месяцев встречается с темнокожим парнем по имени Муса. Когда пользователи только узнали об их романе, то отреагировали по-разному — Эрике даже пришлось отбиваться от наплыва хейтеров!
Впрочем, спустя 3 месяца отношений пары пользователи признали, что они круто смотрятся вместе, и даже стали просить выкладывать совместные фото почаще.
В понедельник вечером падчерица Ивана Урганта выложила целую серию снимков, судя по всему, снятых на веб-камеру. А как еще прикажете устраивать фотосессию на карантине?.
На снимках Эрика позирует в мини-платье Dior, а Муса — топлес. «Какие же вы крутые», «Вы слишком горячи для Инстаграма!», «Красивая пара», «Суперские», — отреагировали поклонники звездной наследницы. Подписываемся под каждым словом!
14 апреля 2020 · ·
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