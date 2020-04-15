Траур окончен? Екатерина Диденко снялась топлес

В ночь с 14 на 15 апреля в инстаграм-историях Екатерины Диденко, чей муж погиб после вечеринки с сухим льдом в конце февраля, появилось необычное видео. Как правило, «аптечный ревизорро» вспоминает события той кошмарной ночи, унесшей жизни троих человек, показывает своих детей или же беседует с подписчиками о лекарственных препаратах. Однако на этот раз Екатерина решила поговорить на социальные темы.

Проведя опрос среди своих подписчиков, Екатерина убедилась, что лишь у 25% из них сохранилась зарплата в период действия режима самоизоляции.