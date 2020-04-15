Траур окончен? Екатерина Диденко снялась топлес

В ночь с 14 на 15 апреля в инстаграм-историях Екатерины Диденко, чей муж погиб после вечеринки с сухим льдом в конце февраля, появилось необычное видео. Как правило, «аптечный ревизорро» вспоминает события той кошмарной ночи, унесшей жизни троих человек, показывает своих детей или же беседует с подписчиками о лекарственных препаратах. Однако на этот раз Екатерина решила поговорить на социальные темы.
Проведя опрос среди своих подписчиков, Екатерина убедилась, что лишь у 25% из них сохранилась зарплата в период действия режима самоизоляции.
«А что делать тем, у кого не сохранена зарплата? За какой счет им жить? На что покупать продукты? Как оплачивать квартиру? Как жить дальше?» — задумалась блогер.
После таких рассуждений Екатерина могла запостить все, что угодно. Например, попросить подписчиков поделиться своими историями о работе в условиях карантина. Однако Диденко выложила видео, в котором развела руками в ответ на вопрос о том, как жить дальше.
Стоит отметить пикантную деталь: блогер была полуобнажена. Правда, причин для этого поступка не было, ведь поделиться своими переживаниями можно и в одежде.
15 апреля 2020 · ·
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