Траур окончен? Екатерина Диденко снялась топлес

«Аптечный ревизорро» не перестает удивлять. На этот раз Екатерина Диденко поделилась весьма пикантным видео.

В ночь с 14 на 15 апреля в инстаграм-историях Екатерины Диденко, чей муж погиб после вечеринки с сухим льдом в конце февраля, появилось необычное видео. Как правило, «аптечный ревизорро» вспоминает события той кошмарной ночи, унесшей жизни троих человек, показывает своих детей или же беседует с подписчиками о лекарственных препаратах. Однако на этот раз Екатерина решила поговорить на социальные темы.

Проведя опрос среди своих подписчиков, Екатерина убедилась, что лишь у 25% из них сохранилась зарплата в период действия режима самоизоляции. 

«А что делать тем, у кого не сохранена зарплата? За какой счет им жить? На что покупать продукты? Как оплачивать квартиру? Как жить дальше?» — задумалась блогер.

После таких рассуждений Екатерина могла запостить все, что угодно. Например, попросить подписчиков поделиться своими историями о работе в условиях карантина. Однако Диденко выложила видео, в котором развела руками в ответ на вопрос о том, как жить дальше.

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Екатерина Диденко продолжает шокировать подписчиков
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Стоит отметить пикантную деталь: блогер была полуобнажена. Правда, причин для этого поступка не было, ведь поделиться своими переживаниями можно и в одежде. 

15 апреля 2020 · Текст: · Фото:

Комментарии

16
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  • Что она дальше сделает ради хайпа?? Страшно представить.Свихнулась на подписчиках,кукуха улетела бесповоротно.Органы опеки-ауу
  • не нужно писать про эту женщину,у нее застывший взгляд шизофренички .
  • Где органы опеки?!
  • Грустно..очень грустно...
  • Не надо выкладывать про неё информацию. Она только этого и ждёт. Ей потерять подписчиков и интерес к себе будет тяжелее, чем смерть мужа.
  • Она специально хочет этим, позлить народ, чтобы,обсуждали ,очень глупая бабенция, если бы народ объявил ей байкот, идеальное было бы, решение.
  • Она реально уже всем стала действовать на нервы.
  • Эммм... сколько прошло с момента развеивания праха горячо любимого супруга? неделька?
  • Детей жалко а она вообще знает что у нее дети есть.А то поселилась в инстаграме.
  • Блогерство засосало, быть на виду уже потребность

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