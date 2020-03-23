Многие участницы нынешнего сезона «Холостяка» крайне ревностно относятся к ситуации с Лизой Адаменко: девушке все сходит с рук, и, несмотря ни на что, она продолжает участие в проекте. В четвертой серии Антон Криворотов пригласил 21-летнюю модель на свидание.
У молодых людей завязался откровенный разговор. Лиза рассказала, что попала в модельный бизнес в шесть лет и уже через неделю заключила два своих первых контракта. Работа по всему миру, отсутствие родителей рядом — все это заставило девочку быстро повзрослеть.
«В 13 лет меня отправили в Сингапур. У меня были огромные билборды, со мной делали футболки, я была прямо суперстар там», — начала свой рассказ Лиза.
Криворотов не мог не поинтересоваться, как в жизни Адаменко появился бывший топ-менеджер «Лукойла» Валентин Иванов. И Лиза рассказала.
Когда они познакомились, ей было всего 15 лет.
«Однажды подружка после работы зовет меня на барбекю к своему другу (это мой будущий бывший муж). Я приезжаю, мы знакомимся, он думает, что мне 20, я выглядела старше, чем сейчас. Короче... страшное происходит. Я маленькая девочка, которая ни разу в жизни не пила алкоголь, а тут пью, пью... Ну и не помню ничего. Просыпаюсь утром, не понимаю, где я. И слышу, он говорит: ''Да, у нас все было''. Он лишил меня девственности, а я этого не помню», — делилась с «холостяком» (и со всей страной) модель.
По ее словам, родители не знали, что происходит в ее личной жизни, ведь она тщательно это скрывала. Валентин сам дал о себе знать. «Мне исполнилось 16, и он пригласил меня во Францию к нему домой. Он позвонил моему отцу и как-то ему все объяснил», — рассказала Лиза, добавив, что не слышала того разговора.
Признание модели шокировало «холостяка».
Антон до последнего не мог понять, что Валентин мог сказать родителям Лизы, чем объяснил нормальность своих отношений с 16-летней девочкой. Далее Криворотов поинтересовался, нет ли в связи с этим у Адаменко претензий к папе.
«К папе другие претензии. Родители не остановили меня, когда он просил мою руку и сердце. Папа позволил. В 17 я вышла замуж», — ответила Лиза.
Увы, этот брак с самого начала был далек от сказки. Лиза вспомнила, что в первую брачную ночь ее таскали за волосы по всему замку, после чего она сбежала и ночевала у родителей. От Криворотова прозвучал резонный вопрос, зачем она все это терпела.
Неужели Иванов держал ее в заложницах?
«Уж лучше в заложницах, чем в золотой клетке... Меня топили в бассейне периодически. У Валентина был какой-то фетиш на этот счет: удушить либо утопить», — заверила Лиза, и Антона буквально трясло от ее рассказа. Криворотов и не предполагал, что Адаменко пришлось пережить в свои юные годы. «Холостяк» отметил, что теперь иначе смотрит на девушку. В конце свидания она получила розу.
Тем не менее фавориткой Антона остается Барбара. После свидания Лиза проболталась, что «холостяк» связывался с бывшим мужем знойной мулатки, и ее эта новость шокировала. Барбара тут же начала собирать вещи, желая покинуть проект, и даже объяснения Антона (на самом деле он не связывался с экс-супругом участницы) не изменили ее решения.
Тем не менее она согласилась подождать до церемонии, и когда Криворотов вручал ей розу, она отказалась ее принять. Возле автомобиля Антон продолжал уговаривать Барбару передумать, но когда она все же села в машину, он сел вместе с ней, и они умчались. Продолжение следует...
23 марта 2020 · ·
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