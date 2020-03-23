«В 13 лет меня отправили в Сингапур. У меня были огромные билборды, со мной делали футболки, я была прямо суперстар там», — начала свой рассказ Лиза.

Криворотов не мог не поинтересоваться, как в жизни Адаменко появился бывший топ-менеджер «Лукойла» Валентин Иванов. И Лиза рассказала.

Когда они познакомились, ей было всего 15 лет.

«Однажды подружка после работы зовет меня на барбекю к своему другу (это мой будущий бывший муж). Я приезжаю, мы знакомимся, он думает, что мне 20, я выглядела старше, чем сейчас. Короче... страшное происходит. Я маленькая девочка, которая ни разу в жизни не пила алкоголь, а тут пью, пью... Ну и не помню ничего. Просыпаюсь утром, не понимаю, где я. И слышу, он говорит: ''Да, у нас все было''. Он лишил меня девственности, а я этого не помню», — делилась с «холостяком» (и со всей страной) модель.