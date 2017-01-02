Новый год миновал, но впереди еще не один праздничный выходной, а это повод лишний раз порадовать своих близких вкусными домашними блюдами. Не знаете, чем их удивить? Мы вам поможем! Специально для Woman.ru знаменитые хозяйки рассказали, что они предпочитают готовить в редкие свободные часы, проведенные дома. В нашей фотогалерее вы найдете 14 звездных рецептов на любой вкус.

1 2 3 ... 28 Алена Водонаева, телеведущая



Паста, запеченная с моцареллой:



Для приготовления потребуется (3 порции): 300 гр пасты, 3-4 помидора, 300 гр консервированных томатов, 2 головки моцареллы, бальзамический уксус, пучок свежего базилика, 100 гр пармезана, некрупная луковица, 2 зубчика чеснока, сушеный чили, оливковое масло, свежемолотый черный перец.



Мелко режем лук и чеснок. В сковороду выкладываем лук, чеснок, добавляем щепотку чили и обжариваем до румяности на оливковом масле. Бланшируем помидоры (Заливаем кипятком на пару минут). Очищаем помидоры от кожицы и семян, нарезаем некрупными кусочками. Моцареллу нарезаем ломтиками. Можно и кубиками, но мне больше нравятся кусочки покрупнее. В сковороду добавляем свежие и консервированные помидоры и четверть стакана воды. После закипания тушим на небольшом огне 15-20 минут. Приготовленный соус отправляем в блендер и взбиваем в густое пюре. Добавляем соль, перец, столовую рожку бальзамического уксуса. Пасту варим в подсоленной воде на минуту меньше, чем указано на упаковке. Макароны делим на две части.

Форму для запекания смазываем оливковым маслом, выкладываем первый слой макарон, сверху добавляем половину соуса, мелко нарезанный базилик, тертый пармезан и моцареллу. Затем выкладываем оставшиеся макароны, соус, базилик, пармезан и моцареллу. Сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.



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