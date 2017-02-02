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Вайнона Райдер (45 лет)
Первый скандал с участием Вайноны Райдер разгорелся в 2001 году, когда она была задержана в одном из супермаркетов Беверли-Хиллз. Прославленная актриса, сыгравшая к тому времени уже более двадцати ролей, пыталась украсть несколько предметов одежды. Суд приговорил Вайнону к крупному штрафу и общественным работам. После этого инцидента она стала намного реже сниматься. В одном из недавних интервью Райдер уверяла, что пауза в кинематографе была ей необходима и пошла на пользу. Однако урок звезда, судя по всему, не усвоила
Далеко не все селебрити, с гордостью взирающие на нас с красных дорожек и обложек журналов, могут похвастаться ангельским характером, отсутствием сомнительных семейных историй или проблем с законом. С них принято брать пример, рассматривая жизненный путь кумиров как руководство к действию. Однако так ли безгрешны и гармоничны наши герои? Как выясняется, за плечами у многих из них — тяжелый груз мук совести, потерь и страданий.
Мда, Кристиан Бейл, Марк Уолберг и Кристиан Слейтер - настоящие отморозки... А их ещё в фильмах снимают, любят поклонники, у них есть семьи, вот где ужас! Остальные в этом списке- ангелы по сравнению с ними. Либо жертвы сосбственых родителей, либо собственной глупости.
Памела Андерсон и Роуз МакГоуэн бедняжки... Жалко их, детство испорченное ...
Некрасиво и низко поступили с Хью Грантом. Ничего страшного он не сделал, никого не ударил, не навредил никому, честно снял, да еще и без предрассудков, тетьку в Лос Анжелесе, зачем еще фото из полиции сливать? За что опозорили прекрасного актера? Сколько боли он испытал из-за этих фото и огласки. Могли договориться с адвокатом, дал бы всем свидетелем денег, купили бы жене сапоги.
Странно такое читать про Памелу Андерсон. Жертва сексуального насилия, а карьеру строила по сексуальному пути, торгуя телом в бикини.
Памке Андерсон не верю совсем)) врушка-болтушка, вся жизнь на камеру, так себя жертвы насилия не ведут... А все остальные - отморозки, дорвавшиеся до денег и славы, и опустившиеся до самого низа человечности от все дозволенности и безнаказанности...
Не понимаю, как можно писать про тех, кто стал жертвами насилия, что они имеют "темное" прошлое или скелеты в шкафу! Все-таки подобные выражения имеют некий отрицательный оттенок по отношению к самим героям подборки.
Странно такое читать про Памелу Андерсон. Жертва сексуального насилия, а карьеру строила по сексуальному пути, торгуя телом в бикини.
Памке Андерсон не верю совсем)) врушка-болтушка, вся жизнь на камеру, так себя жертвы насилия не ведут... А все остальные - отморозки, дорвавшиеся до денег и славы, и опустившиеся до самого низа человечности от все дозволенности и безнаказанности...
Да, Марк Улберг никогда не был хорошим парнем поэтому ему так хорошо удались роли в "Отступниках" и в "Страх"))
Странно такое читать про Памелу Андерсон. Жертва сексуального насилия, а карьеру строила по сексуальному пути, торгуя телом в бикини.Да, мне тоже это показалось странным