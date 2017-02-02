Пожалуй, у каждого из нас в шкафу припрятана парочка скелетов, которые хочется там и оставить — желательно навсегда, чтобы никто не догадался. Для звезд возможность скрыть свое прошлое — непозволительная роскошь. Так, поклонники быстро узнали о наркозависимости Дрю Бэрримор, а также о шаловливых руках Вайноны Райдер, норовящих что-то прибрать в магазине и пронести мимо кассы, не говоря о массе других ситуаций, бросающих тень на вроде бы безупречные репутации любимцев славы. Факты, которые мы узнаем о них, часто приводят нас в замешательство, вызывая целую гамму чувств — от жалости до отторжения. Woman.ru представляет самые темные страницы из жизни звезд, о которых многие из вас наверняка даже не догадывались.

1 2 3 ... 32 Вайнона Райдер (45 лет)



Первый скандал с участием Вайноны Райдер разгорелся в 2001 году, когда она была задержана в одном из супермаркетов Беверли-Хиллз. Прославленная актриса, сыгравшая к тому времени уже более двадцати ролей, пыталась украсть несколько предметов одежды. Суд приговорил Вайнону к крупному штрафу и общественным работам. После этого инцидента она стала намного реже сниматься. В одном из недавних интервью Райдер уверяла, что пауза в кинематографе была ей необходима и пошла на пользу. Однако урок звезда, судя по всему, не усвоила

Далеко не все селебрити, с гордостью взирающие на нас с красных дорожек и обложек журналов, могут похвастаться ангельским характером, отсутствием сомнительных семейных историй или проблем с законом. С них принято брать пример, рассматривая жизненный путь кумиров как руководство к действию. Однако так ли безгрешны и гармоничны наши герои? Как выясняется, за плечами у многих из них — тяжелый груз мук совести, потерь и страданий.