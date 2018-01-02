Порой известные голливудские актеры вынуждены отказываться от интересных ролей, потому что уже заняты в других проектах. Сценарий, герой, режиссер — мало ли, что могло не понравиться привередливым зарубежным селебам, которые в свое время ответили отказом на предложения о съемках в лентах, которые стали культовыми, а потом наверняка кусали локти. Woman.ru расскажет, кто мог бы сыграть наших любимых героев.

1 2 3 ... 33 Фильм «Мистер и миссис Смит» не только стал невероятно успешным, но и определил на судьбу Анджелины Джоли и Брэда Питта, а ведь играть в триллере должны были другие актеры

Не секрет, что зачастую залогом успеха фильма становится не только его сценарий, спецэффекты или режиссерский талант, но и актерский состав. Кинобоссы мечтают заполучить в свои проекты артистов, имена которых уже будут залогом коммерческого успеха.

Однако и сами звезды сражаются за главные роли в перспективных проектах. Однако и сами звезды сражаются за главные роли в перспективных проектах.

Сейчас нам трудно представить, что на месте Киану Ривза в знаменитой трилогии «Матрица» должен был оказаться Уилл Смит, а Анджелина Джоли и Брэд Питт могли бы не встретиться на съемке триллера «Мистер и Миссис Смит». Даже на роль пирата Джека Воробья изначально заявлялся совершенно другой актер, а не Джонни Депп.



Сегодня мы предлагаем вам не только узнать, кто должен был сыграть главные роли в культовых фильмах, но и посмотреть, как это могло бы выглядеть.