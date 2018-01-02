Не секрет, что зачастую залогом успеха фильма становится не только его сценарий, спецэффекты или режиссерский талант, но и актерский состав. Кинобоссы мечтают заполучить в свои проекты артистов, имена которых уже будут залогом коммерческого успеха.
Сейчас нам трудно представить, что на месте Киану Ривза в знаменитой трилогии «Матрица» должен был оказаться Уилл Смит, а Анджелина Джоли и Брэд Питт могли бы не встретиться на съемке триллера «Мистер и Миссис Смит». Даже на роль пирата Джека Воробья изначально заявлялся совершенно другой актер, а не Джонни Депп.
Сегодня мы предлагаем вам не только узнать, кто должен был сыграть главные роли в культовых фильмах, но и посмотреть, как это могло бы выглядеть.
У Шварцнегера нет такой харизмы, как у Уиллиса. Мэг Раян вполне могла бы стать Красоткой. А Кидман слишком драматичная актриса для роли миссис Смит.