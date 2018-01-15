Сериал «Друзья» стал культовым благодаря прозорливым сценаристам и продюсерам, а также талантливым актерам. Однако успех и деньги сыграли с артистами, увы, злую шутку. Уверены, звезды ситкома хотели бы удалить из Сети порочащие их честь факты, какие именно — узнаете из нашего материала.

«Друзья» вышли на экраны в далеком 1994 году и моментально полюбились зрителям. Целых десять лет поклонники неустанно следили за хитросплетениями в отношениях между главными героями, а каждый новый сезон не уступал по просмотрам предыдущему. Проект по праву считают одним из лучших сериалов в истории телевидения. Главными секретами успеха стал юмор, жизненные ситуации, ну и, разумеется, удачный кастинг.

Фанаты не могут себе представить, чтобы вместо Лизы Кудроу хохотушку Фиби сыграл кто-нибудь другой, и даже в поседевшем и поправившемся Мэтте Леблане все равно видят обаятельного простака Джоуи Триббиани. Фанаты не могут себе представить, чтобы вместо Лизы Кудроу хохотушку Фиби сыграл кто-нибудь другой, и даже в поседевшем и поправившемся Мэтте Леблане все равно видят обаятельного простака Джоуи Триббиани.

Каждую серию во время выхода в эфир смотрело как минимум 20 миллионов человек, а финальный эпизод — все 50 миллионов. Но внезапная слава сделала жизнь актеров во многом невыносимой. Не все из них справились с вдруг обрушившейся на них популярностью — многие пустились во все тяжкие. А общественность лишь подливала масла в огонь, будто под лупой исследуя жизнь «Друзей» и не давая права на малейшую ошибку. И до сих пор, спустя почти 15 лет после финальной серии, ни один из великолепной шестерки не может спокойно выйти на прогулку и остаться незамеченным.



Такое пристальное внимание негативно сказалось на звездах сериала: им пришлось лечиться от зависимостей, страдать от завистливых родственников и много лет прятаться в четырех стенах в надежде зажить наконец спокойно.

