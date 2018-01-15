- Дженнифер Энистон: мать как мачехаУ Рейчел Грин были сложная семейная история, и у сыгравшей ее Дженнифер Энистон ситуация с родителями складываются не лучше. Звезда, пожалуй, предпочла бы, чтобы общественность уже наконец забыла про ее непростые отношения с матерью Нэнси Доу. Родительница Дженнифер тоже когда-то была актрисой: как считала сама Нэнси, ее карьера слишком рано завершилась из-за детей. В 1999 году Доу выпустила скандальную книгу мемуаров «От Матери и Дочери к Друзьям: воспоминания», раскритиковав Дженнифер в пух и прах и выдав многие ее секреты. После этого звезда сериала «Друзья» разорвала все контакты с родительницей и даже не пригласила ее на свадьбу с Брэдом Питтом. После развода актеров Доу с новой силой принялась «пилить» дочь, несмотря на короткое перемирие. Дженнифер смогла простила мать лишь незадолго до ее смерти
«Друзья» вышли на экраны в далеком 1994 году и моментально полюбились зрителям. Целых десять лет поклонники неустанно следили за хитросплетениями в отношениях между главными героями, а каждый новый сезон не уступал по просмотрам предыдущему. Проект по праву считают одним из лучших сериалов в истории телевидения. Главными секретами успеха стал юмор, жизненные ситуации, ну и, разумеется, удачный кастинг.
Каждую серию во время выхода в эфир смотрело как минимум 20 миллионов человек, а финальный эпизод — все 50 миллионов. Но внезапная слава сделала жизнь актеров во многом невыносимой. Не все из них справились с вдруг обрушившейся на них популярностью — многие пустились во все тяжкие. А общественность лишь подливала масла в огонь, будто под лупой исследуя жизнь «Друзей» и не давая права на малейшую ошибку. И до сих пор, спустя почти 15 лет после финальной серии, ни один из великолепной шестерки не может спокойно выйти на прогулку и остаться незамеченным.
Такое пристальное внимание негативно сказалось на звездах сериала: им пришлось лечиться от зависимостей, страдать от завистливых родственников и много лет прятаться в четырех стенах в надежде зажить наконец спокойно.
Самый крутой сериал. Я его просто обожаю. Актёры, сценарий всё очень круто. Рейчел и Росс-любимые персонажи!!!
тоже очень люблю этот сериал, как раз сейчас пересматриваю с самого начала. сейчас на 3 сезоне и смотря на эти фото удивительно, как же они все изменились. казалось бы сериал давнишний и завершился аж в далеком 2004 году, но пересматривать все равно одно удовольствие.
лучше бы не читала, а то только впечатление подпортилось...
Любимые))) Сериал вне времени!
У нас канал Эль постоянно крутит вечером и после работы, первым делом ставлю этот канал. Знаю все эпизоды и реплики наизусть, но все равно каждый раз смешит и успокаивает ошалевшие за день нервы
Обожаю актером и сам сериал!!! Сейчас смотрю на английском, многие шутки стали понятны. Но просмотря подборку фото тут, ужаснулась- как все некрасиво постарели!!! Особенно Чендлер) он же няша был в последних сезонах. А Росс и Джо- в первых.. короче крутой сериал на века!!