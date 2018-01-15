15.01.2018
Сериал «Друзья» стал культовым благодаря прозорливым сценаристам и продюсерам, а также талантливым актерам. Однако успех и деньги сыграли с артистами, увы, злую шутку. Уверены, звезды ситкома хотели бы удалить из Сети порочащие их честь факты, какие именно — узнаете из нашего материала.
  • Дженнифер Энистон
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    Дженнифер Энистон: мать как мачеха

    У Рейчел Грин были сложная семейная история, и у сыгравшей ее Дженнифер Энистон ситуация с родителями складываются не лучше. Звезда, пожалуй, предпочла бы, чтобы общественность уже наконец забыла про ее непростые отношения с матерью Нэнси Доу. Родительница Дженнифер тоже когда-то была актрисой: как считала сама Нэнси, ее карьера слишком рано завершилась из-за детей. В 1999 году Доу выпустила скандальную книгу мемуаров «От Матери и Дочери к Друзьям: воспоминания», раскритиковав Дженнифер в пух и прах и выдав многие ее секреты. После этого звезда сериала «Друзья» разорвала все контакты с родительницей и даже не пригласила ее на свадьбу с Брэдом Питтом. После развода актеров Доу с новой силой принялась «пилить» дочь, несмотря на короткое перемирие. Дженнифер смогла простила мать лишь незадолго до ее смерти 

«Друзья» вышли на экраны в далеком 1994 году и моментально полюбились зрителям. Целых десять лет поклонники неустанно следили за хитросплетениями в отношениях между главными героями, а каждый новый сезон не уступал по просмотрам предыдущему. Проект по праву считают одним из лучших сериалов в истории телевидения. Главными секретами успеха стал юмор, жизненные ситуации, ну и, разумеется, удачный кастинг.

Фанаты не могут себе представить, чтобы вместо Лизы Кудроу хохотушку Фиби сыграл кто-нибудь другой, и даже в поседевшем и поправившемся Мэтте Леблане все равно видят обаятельного простака Джоуи Триббиани.

Каждую серию во время выхода в эфир смотрело как минимум 20 миллионов человек, а финальный эпизод — все 50 миллионов. Но внезапная слава сделала жизнь актеров во многом невыносимой. Не все из них справились с вдруг обрушившейся на них популярностью — многие пустились во все тяжкие. А общественность лишь подливала масла в огонь, будто под лупой исследуя жизнь «Друзей» и не давая права на малейшую ошибку. И до сих пор, спустя почти 15 лет после финальной серии, ни один из великолепной шестерки не может спокойно выйти на прогулку и остаться незамеченным.

Такое пристальное внимание негативно сказалось на звездах сериала: им пришлось лечиться от зависимостей, страдать от завистливых родственников и много лет прятаться в четырех стенах в надежде зажить наконец спокойно.
 

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