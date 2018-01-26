27 января исполнительница русского шансона Елена Ваенга празднует свой день рождения. По этому случаю мы собрали пять ярких представительниц этого непростого жанра и рассказали об их творческом пути, хитах и интересных фактах из жизни.

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Путь к успеху: Свою первую песню Лена Хрулева написала в 9 лет. Девочка принимала участие в различных песенных и композиторских конкурсах, активно осваивая сцену. В юности Лена уже записывала, выпускала и всеми силами продвигала свои песни. В начале нулевых ее пригласили в Москву для подписания контракта о сотрудничестве и… обманули. Елену лишили многих авторских композиций и запретили впредь выступать под настоящим именем. Тогда мама девушки предложила псевдоним — Ваенга (так раньше назывался родной город артистки Североморск, а также река недалеко от него, — прим. Woman.ru). С тех пор карьера певицы стремительно пошла в гору, и в 2005 году был выпущен альбом «Белая птица» с такими хитами, как «Желаю», «Аэропорт», «Тайга» и «Шопен»

«Тайга да километры, звезда еле светит», — песня, многим до боли знакомая. Ее автор и исполнительница Елена Ваенга 27 января празднует свой день рождения. Годы идут, а количество поклонников у артистки все увеличивается. Жанр, манера выступления, репертуар — во всем у нее свой уникальный стиль.

Сегодня на российской эстраде не так много женщин, поющих шансон. Еще меньше тех, кто действительно добился успеха и признания на этом поприще. Сегодня на российской эстраде не так много женщин, поющих шансон. Еще меньше тех, кто действительно добился успеха и признания на этом поприще.

В честь дня рождения Елены Ваенги в специальном досье мы собрали пять самых ярких представительниц этого жанра — Любовь Успенскую, Ирину Круг, Вику Цыганову, Наталью Штурм и, конечно, именинницу. В том материале вы узнаете, как они поднимались на свой Олимп, что им в жизни пришлось пережить и какие мужчины были рядом с ними все эти годы.