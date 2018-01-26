- Елена Ваенга, 40 летПуть к успеху: Свою первую песню Лена Хрулева написала в 9 лет. Девочка принимала участие в различных песенных и композиторских конкурсах, активно осваивая сцену. В юности Лена уже записывала, выпускала и всеми силами продвигала свои песни. В начале нулевых ее пригласили в Москву для подписания контракта о сотрудничестве и… обманули. Елену лишили многих авторских композиций и запретили впредь выступать под настоящим именем. Тогда мама девушки предложила псевдоним — Ваенга (так раньше назывался родной город артистки Североморск, а также река недалеко от него, — прим. Woman.ru). С тех пор карьера певицы стремительно пошла в гору, и в 2005 году был выпущен альбом «Белая птица» с такими хитами, как «Желаю», «Аэропорт», «Тайга» и «Шопен»
«Тайга да километры, звезда еле светит», — песня, многим до боли знакомая. Ее автор и исполнительница Елена Ваенга 27 января празднует свой день рождения. Годы идут, а количество поклонников у артистки все увеличивается. Жанр, манера выступления, репертуар — во всем у нее свой уникальный стиль.
В честь дня рождения Елены Ваенги в специальном досье мы собрали пять самых ярких представительниц этого жанра — Любовь Успенскую, Ирину Круг, Вику Цыганову, Наталью Штурм и, конечно, именинницу. В том материале вы узнаете, как они поднимались на свой Олимп, что им в жизни пришлось пережить и какие мужчины были рядом с ними все эти годы.
Баян с башорга
в маленьком муз. магазине:
Прилично одетый мужик: "А где у вас шансон?"
Парень–продавец (длинные волосы, серьга в ухе): "Вы знаете, у нас из шансона только Шарль Азнавур..."
*мужик подзавис на пару секунд, хлопая глазами*
Парень: "...А блатняк у нас вооон там"