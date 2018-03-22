О невероятно стильной и красивой супруге марокканского короля Лалле Сальме западные СМИ всегда писали с интересом и восхищением. Недавно, к разочарованию поклонников 39-летней особы, пресса сообщила о том, что она и Мухаммед VI разводятся.

1 2 3 ... 13 СМИ сообщили о том, что Лалла Сальма и король Марокко Мухаммед VI разводятся

21 марта, в день годовщины свадьбы марокканского монарха Мухаммеда VI и его супруги Лаллы Сальмы западная пресса сообщила об их разводе. По данным испанского журнала Hola!, ссылающегося на источник, близкий к королю, пара уже расторгла свой союз.



Слухи о том, что в отношениях Мухаммеда и Лаллы наступил кризис, возникли после того, как поклонники не увидели монаршую особу на снимках правителя из госпиталя — в конце февраля он перенес операцию на сердце.



Последнее появления Лаллы Сальмы на публике датируется октябрем 2017 года. C тех пор она не выходила к прессе и не посещала благотворительные мероприятия.



Официальные представители королевской семьи пока никак не комментируют развод супружеской пары, поэтому о том, что на самом деле происходит между ними, остается только догадываться. Поклонники же надеются, что эта информация — всего лишь слухи.