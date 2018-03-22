21 марта, в день годовщины свадьбы марокканского монарха Мухаммеда VI и его супруги Лаллы Сальмы западная пресса сообщила об их разводе. По данным испанского журнала Hola!, ссылающегося на источник, близкий к королю, пара уже расторгла свой союз.
Слухи о том, что в отношениях Мухаммеда и Лаллы наступил кризис, возникли после того, как поклонники не увидели монаршую особу на снимках правителя из госпиталя — в конце февраля он перенес операцию на сердце.
Последнее появления Лаллы Сальмы на публике датируется октябрем 2017 года. C тех пор она не выходила к прессе и не посещала благотворительные мероприятия.
Официальные представители королевской семьи пока никак не комментируют развод супружеской пары, поэтому о том, что на самом деле происходит между ними, остается только догадываться. Поклонники же надеются, что эта информация — всего лишь слухи.
В день 16-й годовщины свадьбы короля Марокко и красавицы Лаллы Сальмы СМИ сообщили об их разводе
21 марта, в день годовщины свадьбы марокканского монарха Мухаммеда VI и его супруги Лаллы Сальмы западная пресса сообщила об их разводе. По данным испанского журнала Hola!, ссылающегося на источник, близкий к королю, пара уже расторгла свой союз.
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